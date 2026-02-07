この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

役員報酬を税別ベースで決めてはいませんか？間違った所得税の計算方法だと大損します！

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「役員報酬を税別ベースで決めてはいませんか？間違った所得税の計算方法だと大損します！」と題した動画を公開。1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、多くの人が誤解している所得税の「超過累進課税」の仕組みについて解説した。



動画の冒頭で市ノ澤氏は、「9割の人が勘違いしている」と、所得税の計算方法に関する一般的な誤解を指摘する。所得が増えれば増えるほど税率が高くなる日本の所得税制度。多くの人が「所得が一定額を超えると、その所得全体に高い税率が適用され、結果的に手取りが減ってしまうのではないか」という不安を抱いているが、市ノ澤氏は「それは違う」と明確に否定した。



日本の所得税は「超過累進課税」という仕組みを採用しており、これは所得全体に一つの税率をかけるものではない。市ノ澤氏によると、所得を金額に応じて複数の階層に分け、それぞれの階層ごとに定められた税率を適用していくのが正しい計算方法だという。例えば、所得が1,000万円の場合、多くの人が「税率33%が適用される」と考えがちだが、実際に33%の税率がかかるのは900万円を超えた100万円の部分だけである。それ以下の所得部分には、それぞれ5%、10%、20%といったより低い税率が段階的に適用される。



この仕組みにより、税率が変わる境界線をわずかに超えたことで、税額が急激に跳ね上がり手取りが減るという「逆転現象」は起こらない。市ノ澤氏は、「額を増やすほど手残りは増えていく」と断言し、税率の壁を過度に恐れて役員報酬などを低く設定することは、全くの無意味であると結論付けた。



最後に市ノ澤氏は、税金に関する誤った知識が経営判断を誤らせる危険性を説き、「恐れるに足らず」と強調。税金の仕組みを正しく理解し、事業を伸ばすことに集中する重要性を訴え、動画を締めくくった。