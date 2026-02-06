アンと私が、2026年秋にビクターエンタテインメントからメジャーデビューすることを発表した。

本発表は、東京・キネマ倶楽部にて全国ツアーのファイナル公演にてアナウンスされた。ライブでは、二口（フタグチ）（Vo, G）の別名「にろ」の日として本日リリースとなった、実質インディーズラスト作品となるEP『NARCISM』の楽曲を中心に、多種多様なロックサウンドを展開したという。そしてアンコールでは二口自身がメジャーデビュー発表を行い、会場は大歓声と拍手につつまれたとのことだ。

さらに2月7日20時には、最新作EP『NARCISM』より「サイレン」MVの公開も予定されている。

加え、新たなスタートを飾る対バンツアーも発表となった。5月14日の愛知・名古屋を皮切りに東名阪にて開催となる。チケットは本日よりファンクラブ先行で最速受付がスタート。

◾️配信EP『NARCISM』

2026年2月6日（金）リリース

配信：https://annandme.lnk.to/NARCISM ▼収録曲

M1.サイレン

M2.LAST SONG

M3.秘密のスポット

M4.口にして

M5.GALTUNE

M6.QUEEN feat. 郄浪 凌, ににちゃん

M7.QUEEN

◾️＜ツアー ＊タイトル後報＞ 2026年

5月14日（木）名古屋 CLUB UPSET 18:30/19:00

5月15日（金）心斎橋 ANIMA 18:30/19:00

5月18日（月）渋谷 WWW X 18:00/19:00 ▼オフィシャルファンクラブ「裏アカ」最速チケット先行予約受付

受付日程：2026年2月6日（金）22:00〜2月15日（日）23:59

受付URL：https://ann-and-me.fanpla.jp/