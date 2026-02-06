1月9日から放送スタートしたテレ東ドラマ『俺たちバッドバーバーズ』で主演を務めている俳優・中島歩。話題になったNHK朝ドラ『あんぱん』でヒロイン・のぶの最初の夫役を好演するなど、活躍の幅を広げている中島にドラマの見所や今後の展望を聞いた。

「民放のドラマの主演は初めて。やっぱり俳優をやっている以上は、テレビドラマに限らず、主演はずっとやりたいともちろん思っていました。

テレビ東京さんの深夜ドラマは、俳優を始めたころからお世話になっていて。小劇場や単館映画の俳優にもチャンスをくださっていたので、ずっとご縁を感じていました。そして、映画畑の阪元裕吾監督。“これぞ”という最高の作品だと思いました」

と話すのは、中島歩。1月9日より放送が始まった『俺たちバッドバーバーズ』で草川拓弥とともにW主演している。

美容師を辞め、破れかぶれになっていた日暮歩（中島）がたどり着いたのは、月白司（草川）が営む理容室。月白は裏稼業として、300万円を支払えば人生を整える“裏用師”でもあった。何も知らない日暮は、偶然にも裏用師テストに合格してしまい……。最強すぎる月白と不器用な日暮、ふたりで依頼人の期待に応えていく。

「日暮は正義感が強く、それをはっきり大きい声で主張できる。見ていて気持ちのいい人物になればいいなと思っています。

“いや、向こうの立場もあるから”っていう多様性の時代においてほうぼうに気を使うと、こういう“正義の味方”みたいな人ってやりづらいんだと思うんですけど。ただ今作は、どう見ても悪い人を成敗する勧善懲悪。爽快、痛快なんじゃないかなと思います」

心優しく、ハートは熱いが、戦えばヘナチョコ。そんな日暮は、バッテリィズのエースのような髪形をしている。前髪やサイドは短く、襟足だけが長い。

「“世界一ダサい髪形”として認定されているマレットヘアです。海外でうっすら流行してはいるんですけど、ダサいはダサい。インパクトがあるから提案をさせてもらったら、ヘアメイクさんも“僕もマレットだと思ってました!”と同意してくれて。地毛? いやいや、あんなには伸ばせないので、後ろはつけ毛です」

演じている日暮とは異なり、中島はしばし熟考し、言葉を選びながら慎重に話す。

「芝居をしているときとギャップがあるって、最近よく言われますね。スイッチのオンオフ? うーん。まあ、『あんぱん』のお見合いだったら、この話し方じゃうまくいかないでしょうね（笑）。

僕自身、ある程度カッコつけてサクサクしゃべるだろうし。今は取材中だから、取材の振る舞いをしているという感じで。みんな違うじゃないですか。お客さんの前と、家で家族と話すときの口調は。そういうことですよ」

思い描いたところはもうちょっと先

前朝ドラ『あんぱん』ではヒロイン・のぶ（今田美桜）の最初の夫・次郎を好演。穏やかで理知的で愛情深い人物だった。ほぼ同時期、昨年7月期の『愛の、がっこう。』で演じたのは器が小さくて粘着質な川原役。

『イクサガミ』（Netflix）、『新年早々 不適切にもほどがある!』（TBS系）ほか、今クールは『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系）にも出演。放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟!』では浅井長政を演じる。

まさに引っ張りだこ。それぞれの役柄はまったく異なるのに、どの作品でも“中島自身もきっとこのキャラクターのような人物なのでは?”と思わされてしまう。近年、演じた中でいちばん素の自分に近い役柄を聞いてみると、

「どの役をやっていても、“別の人”をやっているっていうつもりはないんです。どれも、自分の一部だと思っていますから」

ちょっと意外な答えが返ってきた。

「立場や時代、しゃべり方などの違いはありますけど。なんだろうな。別の人を演じようと思うと、“こういう人物をやりたい俳優さん”が画面に映るだけになっちゃうと僕は思っているんですね。それは嫌なので。役を通して表現しようとも、自分でいること。別の人物をやらないように、いつもしてます。どんな作品でも」

デビューして12年以上。役との向き合い方にも含蓄がある。役者を志したときに描いた自分自身に今、なれているのではないかと聞いてみると、

「いやいや。思い描いたところは、もうちょっと先にあるんじゃないかと思いますけどね」

それをわかりやすく説明していただくなら?

「“中島が出ているなら見てみよう”って思われたいですね。そういう俳優にはなりたいですね」

その願いは、もうすでに叶っているように思える――。

300万円で叶うなら?

もし、裏用師に300万円で人生を整えてもらえるなら、何をお願いする?

「腰、痛いんですよ。腰を治すための時間が欲しいです。ただ根本治療となると、かなり時間がかかると思うし、きっと仕事もセーブすることになるだろうから、300万円じゃできないんじゃないかな（笑）」

取材・文／池谷百合子