気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【警報級】土日は平地も積雪急増 太平洋側にも積雪リスク」と題した動画を公開。今週末の2月7日(土)から8日(日)にかけて、今シーズン最強レベルの寒気が流れ込み、日本海側を中心に警報級の大雪となる見込みであることを伝えた。太平洋側でも積雪の可能性があり、交通障害などに警戒が必要である。



松浦氏によると、6日(金)から日本付近は強い冬型の気圧配置となり、週末にかけて非常に強い寒気が南下する。特に上空約1500mで-12℃という寒気が四国付近まで達する見込みで、これは今シーズンの最強レベルだという。



この影響で、7日(土)から日本海側で雪が強まり始め、8日(日)にはピークを迎える。8日は上空の気圧の谷が接近することで、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）上の雪雲が特に発達。松浦氏は「山陰から近畿北部、それから北陸にかけまして、平地でもドカ雪となる所が出てきます。警報級の大雪となりそうですね」と解説した。8日午前6時までの24時間降雪量は、多い所で北陸地方70cm、北海道・東北・中国地方50cm、近畿地方40cmと予想されている。



また、太平洋側でも油断はできない。8日には上空の気圧の谷の接近に伴い、九州や関東地方にもシアライン（風の収束帯）が形成され、雪雲が発達する可能性がある。関東甲信地方でも20cmの降雪が予想されており、平地でも積雪となるおそれがあるため注意が必要だ。



今回の週末は、日本海側を中心に警報級の大雪が予想され、交通機関への影響が懸念される。太平洋側でも積雪の可能性があるため、最新の気象情報をこまめに確認し、車の運転には冬用タイヤやチェーンを準備するなど、大雪への備えが求められる。