「倒産させないプロ」として活躍する市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で、「ほとんどの経営者は会社が潰れるサインを分かっていません...これだけは必ず覚えておいて下さい！」と題した動画を公開。倒産件数が増加傾向にある昨今、多くの経営者が陥りがちな業績悪化のサインと、その本質的な対策について解説した。

市ノ澤氏は冒頭、「業績が悪化したときにやるべきことはたくさんある」としながらも、「9割の人がちゃんと分かっていない」ために倒産に至ってしまうケースが多いと指摘する。氏によると、企業の業績は「売上」と「利益」の組み合わせによって「増収増益」から「減収減益」まで9つのパターンに分類できるという。その中でも、「一番最悪なのは増収減益」だと警鐘を鳴らす。売上が増えているにもかかわらず利益が減少するこの状態は、「売上ばかり見て経営しているとこうなる典型的なパターン」であり、多忙でありながら利益が残らない最悪の状況だと説明した。

では、業績が悪化、あるいはその兆候が見られた際に、経営者は何をすべきなのだろうか。市ノ澤氏は5つの対策を挙げる。

1つ目は「値上げを検討する」こと。売上は「単価×数量」で決まるが、利益が出ない状態で安易に数量を追うのではなく、単価を見直す勇気が必要だと語る。

2つ目は「原因をしっかり把握する」こと。なぜ赤字なのか、収益構造を分析し、問題の根本を突き止めることが不可欠だとした。

3つ目と4つ目は、それぞれ「経費を徹底的に見直す」ことと、本業の収益を上げるための「事業投資を行う」ことの重要性を説いた。

そして最も重要な対策として、5つ目に「赤字マインドの脱却」を挙げる。市ノ澤氏は、「『赤字でもまぁいっか』と思っている会社が結構あるが、そんなはずはない」と断言。特に中小企業は金融機関からの借入に頼ることが多く、「赤字を掘り続けている会社にお金は貸してくれない」ため、黒字を死守するマインドが不可欠であると強調した。

最後に市ノ澤氏は、「減収・減益のピンチを乗り越えたければ、頭と体をフル回転させろ」と締めくくった。現状を冷静に分析し、戦略を立て、すぐに行動に移すことこそが、会社を倒産の危機から救う唯一の道であるといえるだろう。

