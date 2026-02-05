「吸血鬼すぐ死ぬ」26巻が本日発売！ 約2年9カ月ぶりの最新刊幻の読み切り「吸血鬼よく死ぬ」も掲載
【「吸血鬼すぐ死ぬ」26巻】 2月6日 発売 価格：594円
秋田書店は、マンガ「吸血鬼すぐ死ぬ」の26巻を2月6日に発売する。価格は594円。
本作は、盆ノ木至氏が「週刊少年チャンピオン」で連載しているハイテンション吸血鬼ギャグマンガ。TVアニメ化もされている。
26巻は約2年9カ月ぶりの最新刊となり、第2回武々夫のバレンタインが開催されるほか、ヘルシングと御真祖様の出会った経緯なども描かれる。また本編とは別に、幻の読み切り「吸血鬼よく死ぬ」も収録されている。
【「吸血鬼すぐ死ぬ」26巻あらすじ】
【２年９か月ぶり最新巻‼️ 吸血鬼すぐ死ぬ26巻🧛♀️】- 「吸血鬼すぐ死ぬ」公式 (@johnwakawaii) January 26, 2026
ドラルクが女の子になっちゃった？
幻の読み切り『吸血鬼よく死ぬ』掲載!!
