【「吸血鬼すぐ死ぬ」26巻】 2月6日 発売 価格：594円

【拡大画像へ】

秋田書店は、マンガ「吸血鬼すぐ死ぬ」の26巻を2月6日に発売する。価格は594円。

本作は、盆ノ木至氏が「週刊少年チャンピオン」で連載しているハイテンション吸血鬼ギャグマンガ。TVアニメ化もされている。

26巻は約2年9カ月ぶりの最新刊となり、第2回武々夫のバレンタインが開催されるほか、ヘルシングと御真祖様の出会った経緯なども描かれる。また本編とは別に、幻の読み切り「吸血鬼よく死ぬ」も収録されている。

【「吸血鬼すぐ死ぬ」26巻あらすじ】

第２回武々夫のバレンタイン開催!! ヘルシングと御真祖様の出会った経緯は!? 締め切りギリギリのロナルドが頼ったのはシンヨコハマAIで!?

ドラルクが女の子になっちゃった？

幻の読み切り『吸血鬼よく死ぬ』掲載!!

(C)盆ノ木至(秋田書店)2015

