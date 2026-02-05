Screenshot: Mage by Google / YouTube

米Googleが、Pixelスマートフォン最新機種となる「Pixel 10a」を発表しました。

アメリカでは2月18日から予約受付スタート。現時点（2月5日14時）では、日本のGoogleサイトでは発表されておらず、日本での発売、予約も明らかになっていません。

背面カメラに凹凸なし！

Googleは、YouTubeの公式アカウントでもPixel 10aの動画を公開。注目すべきはリアカメラです。

昨年登場したPixel 10とはリアカメラが大きく異なり、リアカメラ周りにいっさい凹凸がありません。

昨年のPixel 9aもほぼフラットだったものの、横からみると若干のふくらみがありました。あくまでも、ティザー動画の見た目ですが、Pixel 10aは完全フラットに見えます。Pixel 9aのわずかな膨らみすらないように見えます。

Pixel 9aから大きなアプデなし？

Pixel aシリーズは、前年のフラッグシップを踏襲したうえで、お手軽モデルに落とし込んだ端末。フラッグシップと同じチップを搭載し使える機能も同等と、かなりお買い得感があり、毎年これ待ちというユーザーもいるはず。

今年のPixel 10aは、例年通りならPixel 10がベースとなるはずです。…はずですが、今年は期待薄なんです。

公開された動画・Webページでは、Pixel 10aのスペックはまだ明かされていません。しかし、噂ではPixel 10搭載のTensor 5チップではなく、Pixel 9/9aと同じTensor 4チップが搭載されると言われています。

その上、バッテリーもメモリもカメラもPixel 9aから据え置きという噂も。

となると、リアカメラの微妙な膨らみと色くらいしか違いがない可能性もあるわけで…。いっそ、値下がりするであろうPixel 9aを買うのがいいかもという声もチラホラ聞こえています。

1番気になるのは、メモリ不足でガジェット苦戦の年と言われる2026年の端末として…価格ですね。日本ではいくらになるんだろう。

Source: Google