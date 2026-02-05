Image:Amazon.co.jp

この記事は2025年3月20日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

日進月歩で進化するスマートフォンやワイヤレスイヤホン。毎日使うデバイスが増えれば増えるほど、充電器やケーブルといった充電アイテムの持ち運びが大変になっていきます…。

「充電アイテムを減らして、スペースを取らずに複数のデバイスを充電したい。できることなら、机の上のごちゃごちゃ感も抑えたい」。そんなわがままを叶えてくれるアイテムがあるんです！

スマホやタブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホンからスマートウォッチまで、毎日使うアイテムを6台まとめて充電できる「Anker Charger（112W, 6 Ports, GaN）」を紹介します。

Anker Charger (112W, 6 Ports, GaN) ブラック MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 4,990円 Amazonで見る PR PR 4,990円 楽天で見る PR PR 4,990円 Yahoo!ショッピングで見る

USB-C×3ポート、USB-A×3ポートの計6ポートを搭載。最大6つのデバイスを同時に充電できる優れモノ！

充電ケーブルを接続するポートは、USB-C×3ポート、USB-A×3ポートの計6ポート。同時に6つのデバイスを充電できる優れモノです。

Image:Amazon.co.jp

最大30W出力でノートPCも急速充電

デバイス間の充電や電力供給を効率的かつ高速に行うことができるUSB PDに対応。本体中央部にあるUSB-Cポートは30W、ほか2つのUSB-Cポートも20Wと高出力なのは嬉しいポイント。

スマホだけでなくMacBook AirといったノートPCも急速充電でき、30Wのポートを使えばiPhone 16であれば約30分でおおよそ50％まで充電を終えることができます。

Image:Amazon.co.jp

本体中央部にあるUSB-Aポートは18W、ほか2つのUSB-Aポートはそれぞれ12W出力。6つのポートを全て使った場合は合計112Wで充電が可能です。

USB-A、USB-Cの充電ケーブルを愛用している人にとって、かなり使い勝手がよいアイテムですよ。

放熱性・温度管理・過電流・過電圧へ安全対策もバッチリ

GaN（窒化ガリウム）を採用し、優れた放熱性を実現。6つの保護システムで充電中の過電流や過電圧を防ぎます。

熱伝導率が高く放熱性に優れているGaN（窒化ガリウム）を採用。充電時の発熱を抑制し、過熱による故障の心配もありません。

電力の損失が少ない半導体の設計を可能にし、約81.6×70×32mmのコンパクトさを実現しています。

また、温度管理や過電流、過電圧などを防止する6つの保護システムを搭載。豊富な保護機能により安心して充電ができます。

Image:Amazon.co.jp

電源コードは約150cmあるため、自宅やオフィスのコンセントにある他の差込口を塞がずに使えるのも◎。

本体と接続したケーブルをまとめられるシリコン製ケーブルホルダー付き。充電中でも使用していない時でも、デスク上で散乱しがちなケーブルをきれいに整理できる便利なアイテムですよ。

重さもたった306gなので、旅行や出張のお供にも問題なし！ 無駄な充電アイテムを減らして、毎日の充電ストレスを解消する「Anker Charger（112W, 6 Ports, GaN）」、おすすめです！

Anker Charger (112W, 6 Ports, GaN) ブラック MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 4,990円 Amazonで見る PR PR 4,990円 楽天で見る PR PR 4,990円 Yahoo!ショッピングで見る

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Image:Amazon.co.jp