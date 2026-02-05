この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

無駄な賃上げをする前にやることはできていますか？企業の現状と対策を徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「無駄な賃上げをする前にやることはできていますか？企業の現状と対策を徹底解説」と題した動画を公開。倒産させないプロとして1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、現在の「賃上げ圧力」に対し、中小企業が戦略的に立ち向かうための本質を解説した。



市ノ澤氏はまず、日本銀行が公表したレポートを基に、地域や業種、企業規模を問わず賃上げの動きが広がっている現状を指摘する。賃上げを実施した企業へのヒアリングで最も多かった理由は「従業員のことを考えて」というものだったが、市ノ澤氏はその背景にこそ注目すべきだと語る。



その「本当の理由」は主に2つあると市ノ澤氏は分析する。一つは、物価上昇によって従業員の実質賃金が目減りし、生活水準が低下するのを防ぐため。そしてもう一つが、深刻な人手不足の中、競合他社や大企業との「人材獲得競争」に負けないためだ。特に新卒採用では初任給の引き上げが顕著であり、企業は条件面で劣れば「選んでもらえない状態になってしまう」という危機感に直面している。



市ノ澤氏は、こうした背景から行われる賃上げを「防衛的な賃上げ」と定義する。これは業績向上を伴う「前向きな賃上げ」とは異なり、企業の利益やキャッシュを圧迫し、経営を弱らせる危険性をはらんでいる。この状況を打破するために企業がすべきことは、ただ一つ「稼ぐこと」だと市ノ澤氏は断言する。



「給与の源泉は利益」であり、その利益を生み出すためには、社長一人が頑張るのではなく、従業員全員が数字を理解する必要がある。具体的には、売上だけでなく、自身の働きがどれだけの「限界利益（粗利益）」を生んでいるかを把握し、「自分の給与の3倍の限界利益を稼ぐ」という意識を持つことが重要だと説く。



賃上げの波は避けられない現実だが、それを単なるコスト増で終わらせるか、組織全体の利益意識を高め、企業成長の原動力とする「前向きな賃上げ」へと転換させるかの岐路に企業は立たされている。従業員と経営者が一体となり、利益を追求することこそが、この時代を生き残るための鍵となりそうだ。