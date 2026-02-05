¡ÚÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿4Áª¡Û2026Ç¯¡¢Æü¾ï¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤á¤ó¤É¤¤¡×¤Ï¥Ý¥Á¤Ã¤ÆÂ¨²ò·è¤Ç¤¹
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
»¨»ï¤äWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Î»³ÅÄ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢»Å»öÊÁ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¡¢ÏÃÂê¤Î¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤»ä¤¬¡¢ºòÇ¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¿´¤«¤é¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡¢Æü¡¹¤Îº³ºÙ¤Ê¼ê´Ö¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢Í¥½¨¤¹¤®¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à4Áª¤ò¤É¤¦¤¾¡£
¡CIO¡ÖÇö¤¯¤Æ·Ú¤¤MagSafeÂÐ±þ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×
¤Þ¤º¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ºòº£À¤´Ö¤òÆø¤»¤Æ¤¤¤ë¡È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼È¯²ÐÌäÂê¡É¤Ë¸Æ±þ¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¡¢CIO¡Ê¥·¡¼¥¢¥¤¥ª¡¼¡Ë¤Î¡ÖSMARTCOBY SLIM 5K ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
Qi2µ¬³ÊºÇÂç15W½ÐÎÏ¤ä¥µ¥¤¥º¡¢½ÅÎÌ¤Ê¤É¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡×¤ÈÆ±Åù¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÈ¯Ç®ÍÞÀ©¤òÍ¥Àè¡×¤¹¤ë¤è¤¦¥×¥í¥°¥é¥àÊÑ¹¹¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇØÌÌ¤ËMagSafe¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ»È¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¥Ü¥Ç¥£¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¸ü¤ß¤Ï8.7mm¤È¶ËÇö¤Ç¡¢ÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇiPhone¤òÁàºî¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤·¤ÆÈÑ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ï¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤¿¤º¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ý¤Á±¿¤ó¤À¤êÈ´¤ÁÞ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢Éþ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ê¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¤â¤¦¥Û¥ó¥È¤Ë¥µ¥¤¥³¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
»ä¤Î²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬iPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°ìÂæ¤¢¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê¤Ë½¼ÅÅ¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¥É¥ä¡Ë¡£
¢HARIO¡ÖÌÜ¤ÎºÙ¤«¤¤Ãã¹÷¤·ÉÕ 1ÇÕÍÑ¥Æ¥£¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢°ìÇÕÊ¬¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¤ªÃã¤ò¥«¥Ã¥×¤Ò¤È¤Ä¤ÇÃê½Ð¤Ç¤¤ë¡¢HARIO¡Ê¥Ï¥ê¥ª¡Ë¤Î¡Ö¥ï¥ó¥«¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¡£
¼Â¤ÏºòÇ¯¡¢Ç°´ê¤Î¥¹¥ê¥é¥ó¥«Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡ª¤ªÅÚ»º¤ËÌ¾»º¤Î¹ÈÃã¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÆÁÍÑ¤ÎÊ´¾õ¹ÈÃã¤¬°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥Ý¥Ã¥È¡ßÃã¹÷¤·¤À¤È¡¢¤É¤¦¤â¤¦¤Þ¤¯ßÉ¤»¤º¡Ä¡£
º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥ï¥ó¥«¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¤òÆ³Æþ¡ª
Ê´¤äÃãÍÕ¤òÆþ¤ì¤¿Ãã¹÷¤·&¥«¥Ã¥×¤Ë¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç¡¢1ÇÕÊ¬¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥µ¥¯¥Ã¤È¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÖ¤ÎÌÜ¤¬ºÙ¤«¤¤¤Î¤ÇÊ´¤äÃãÍÕ¤¬¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÃæ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Ì£¤Ë¤â±Æ¶Á¤Ê¤·¡£
¤ªÃã¤Ë¿»¤µ¤ì¤¿Ãã¹÷¤·¤Ï°ìÃ¶¥Õ¥¿¤Î¾å¤Ë¤è¤±¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÊ´¤äÃãÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥´¥ßÈ¢¤Ë¥«¥ó¥«¥ó¥Ã¤ÈÍî¤È¤¹¤À¤±¡£¤á¤Ã¤Á¤ã´ÊÃ±¡£
¼«Âð¤Ç¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄÁ°¤ËÃ»»þ´Ö¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤ËÄ¶ÊØÍø¤Ç¤¹¡ª¡ª
£LANDGOO¡Ö»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥È¡×
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¡¢LANDGOO¡Ê¥é¥ó¥É¥°¡¼¡Ë¤Î¡Ö¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼ ¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¶¯ÎÏÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ÇÊÉ¤äÃì¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¾ÈÌÀ¶ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ÇÆ°ºî¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¡£°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¾ÃÅô¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Ä»þ¤Ê¤É¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á¾ÈÌÀ¤òÅÀ¤±¤¿¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£
ÇòÇ®µå¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë½À¤é¤«¤¤¸÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÐÀÃÅÙ¤ò¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤È¡¢¥é¥¤¥È¤ÈÂæºÂ¤Ï¼§ÀÐ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥È¤Ï¼è¤ê³°¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤µ¡¦½Å¤µ¤Ç¡¢»ý¤ÁÊâ¤¯¤Ë¤âÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£¿¼Ìë¤ËÇ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¿¤¿¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤â¡¢Í¥¤·¤¤Åô¤ê¤Ç¤´ÈÓ¤ä¤ª¥È¥¤¥ì¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÅ¸»¤ÏUSB-C¤Ë¤è¤ë½¼ÅÅ¼°¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²æ¤¬²È¤Ï»È¤Ã¤Æ3¥ö·î°Ê¾å·Ð¤Äº£¤â¤Þ¤À½¼ÅÅÀÚ¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ïÅô¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤È¤Þ¤¿°ã¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¼ÅÅ¤Î¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤»³ºê¼Â¶È¡Ö¼êÊü¤·¤ÇÈ±¤¬´¥¤«¤»¤ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×
4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»ä¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈ±¤ò´¥¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢»³ºê¼Â¶È¡¦tower¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë³ÑÅÙÄ´Àá¥É¥é¥¤¥ä¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ò¤Ð¡£
ÀÐ¹Ñ¥Ü¡¼¥É¤ÎÊÉ¤ËºÙ¤¤Ãî¥Ô¥ó¤ò¥³¥¤¥ó¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ý¤¬ºÇ¾®¸ÂºÑ¤à¤Î¤Ç¡Ê²èÉÆ¤è¤êÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¥ì¥Ù¥ë¡Ë¡¢ÄÂÂß¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Ï¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Ç´è¾æ¡£¤«¤Ä¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ë½ý¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¿¨¤ê¿´ÃÏ¤âÍ¥¤·¤¤¡£
¥Û¥ë¥À¡¼ÉôÊ¬¤Ï²ÄÆ°¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤Ê³ÑÅÙ¤ËÆ°¤«¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Dyson¤Î¤è¤¦¤Ê¶áÂåÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¡¢ÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»ä¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢¤â¤¦ÊÒ¼ê¤Ç¥Ö¥é¥·¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ±¤ò¥Ö¥í¡¼¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿À¶È¡¢¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë³ÑÅÙÄ´Àá¥É¥é¥¤¥ä¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¾º²Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤ï¡£
Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÈÑ¤ï¤·¤µ¤ä¤Ä¤Þ¤Å¤¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î2026Ç¯¤¬¤è¤êµ±¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
Photo: »³ÅÄ¤¤¤»
Source: Amazon.co.jp
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£