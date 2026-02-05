食堂、カジノ、性欲を満たす「ヤバい店」まで…！現地で働いた「日本人」が明かす「カンボジア詐欺拠点」の知られざる内部事情

近年、日本各地で発生している詐欺グループらによる「ニセ警察詐欺」。

警察官のふりをして電話をかけてきて、不正や逮捕をちらつかせ言葉巧みに金銭を騙し取る手法で、その被害の多さから警視庁も警鐘を鳴らす詐欺事案だ。

これらの詐欺の多くは、東南アジアにある詐欺拠点から行われている。詐欺組織はいかにしてターゲットから金銭をだまし取るのか。

今回、「現代ビジネス」は、カンボジアに渡り詐欺拠点でかけ子部隊の一員として働いた経験を持つ日本人・Ａ氏に接触。取材のなかでで明かされたのは、一攫千金を夢見て東南アジアへやってくる日本人の姿と、そんな彼らを利用する中国組織の存在、そして言葉巧みにジャパンマネーをだまし取るグループの巧妙な手口だった。

前編記事『「カンボジアの拠点で「ニセ警察詐欺」をしていた日本人が証言…！緻密すぎる「詐欺マニュアル」の内容」』につづき、犯罪組織の内部事情を見た人物の証言をもとに、日本社会を恐怖に陥れる詐欺組織の実態を明らかにする。

「休憩時間はなし」の詐欺現場

2025年初頭、大金を得ようと単身、日本からカンボジアの詐欺グループに参加したＡ氏（20代）。日本を出発し、およそ12時間。辿り着いた詐欺組織は想像に反し、「企業」と呼べるほどの規則的な勤務実態を持っていたという。A氏が語る（以下、鉤カッコ内はA氏）。

「メンバーは組織が契約している近くのマンション型のホテルを定宿にしていました。ホテルは1部屋につき2人で使用し、私は年配の日本人男性と同部屋。起床は朝6時で、7時に仕事部屋に集合すると弁当が配られ、朝食の時間となります。弁当は近くの中華料理屋で頼んだものです。料理はどれも香辛料が強く、腹を下すこともしばしばで、整腸剤は手放せませんでした。覚えているのはデザートで出たマンゴー。現地産だと思いますが、美味しかった。

食事が済むと仕事が始まる。かけ子にはそれぞれ仕事机とタブレットが用意されており、この端末にイヤホンを繋げ、スタンバイします。タブレットは別室にいるテックチームが遠隔で操作していて、画面に対象の氏名、住所、電話番号、免許証番号が表示されます。電話もこの機器から強制的に発信され、会話が終わればすぐに次の相手に着電するため、休憩時間はありません。トイレの際には部屋にいる担当者に伝え、席を立ちます」

まるで企業のような勤務形態…！

日本とカンボジアの時差はおよそ2時間。現地時間で朝8時に始めると日本国内では10時頃から一斉に携帯が鳴り始める計算となる。A氏が所属する組織では主に東北地方と関東エリアに住むターゲットへ発信を行っていたという。

「私のいた箱（組織）では東北の住所の人間にかける際は『警視庁』、反対に関東エリアでは地方の県警を名乗っていました。距離があるほうが、対面ではなく電話をかけている口実になりやすいからです。13時になると昼休憩で、ビル内にある食堂に移動して食事を取ります。そこからまた事務所に戻り、午後の部になる。

業務終了は現地時間で夕方5時。その後、約2時間のミーティングと称した反省会を行います。会議では通訳を横につけた中国人のボスが『最近は2線が弱い。どうしたらいいと思うか』といった議題を出し、意見を出し合います。中国人メンバーはこぞって自分の考えを主張しますが、日本人メンバーはみんな黙ったまま。お国柄ですよね。ミーティングが終われば、その日の仕事は終わりとなり、ホテルに戻る。

1日にかける電話は平均300件程度で、詐欺に引っかかるのは1〜2人ほど。3人いればいいほうです。そもそも電話に出ない人がほとんどで、出ても「これ詐欺でしょ」と言われるケースも多々ありました。一度、本物の警察官を息子に持つ高齢女性に電話をして『息子に聞いてみますね』と言われ、そのときばかりはこちらから電話を切りました。私がいた事務所の月間の売り上げ（詐欺で得た収益）は3000万円ほどでした」

勤務は週に6日で、休みは日曜日のみ。休日はメンバー各々に自由に過ごす時間が与えられる。アジトとなるビルのなかには食堂のほかにカジノやマッサージルーム、売春部屋まで備え付けられており、よほどの理由がない限り外出する必要はなかったという。

アジト内の売春宿で働く女性の「正体」

「私は大抵部屋で寝ていましたが、ほかのかけ子はカジノで遊ぶ人たちも多かったです。一度だけビル内の風俗で遊びましたが、出てきた女性はベトナム人でした。料金は100ドル（日本円で約1万5000円）ぐらいで、現地の相場よりもかなり割高です。店からすると詐欺メンバーを相手にするほうが儲かるという考えだったと思います」

A氏いわく拠点は現地警察からの手入れが行われる場合もあったが、実際に組織が摘発されたことは一度もなかったという。

「グループは事前に手入れの情報を入手しており、警察が事務所に来る前に拠点を移していました。引っ越しではパソコンからなにからすべて夜中のうちに持ち出します。あまりに詳細な情報だったので、警察内部の内通者から情報を得ていたとしか考えられない」

警察の目をかいくぐり警察詐欺を行うメンバーたち。しかし、かけ子として働きはじめて1ヵ月が経とうとするころ、A氏は組織の恐ろしさに触れることとなる。

「仕事を終えて、ホテルの部屋に戻ろうとすると、突然、同じ箱でかけ子をしていた日本人女性が『助けてほしい』と話しかけてきました。事情を聞くと『私は仕事ができないからほかのグループに売られてしまう。死ぬかもしれない。助けてくれないか』と訴えてきた。正直、何を言っているのか分からず、『大丈夫ですよ』とあしらいました」

だが翌日、A氏が出勤してみると女性の姿は見当たらなかったという。

「怖かったのは、その女性について中国人幹部や日本人メンバーが誰一人、何も触れないことでした。最初からいなかったかのような扱いで、尋ねることもタブーという雰囲気でした。彼女がどうなったのか。本当に売られてしまったのか。それとも逃げ出したのか。今も消息は分かりません。ちなみに日本人メンバーはお互いに素性や本名は明かしておらず、あだ名で呼び合う程度の関係です。年齢もバラバラで当時、箱で一番若いのが私でした。最年長は60代ほどのおじいさんです」

中国系組織が企む「日本人誘拐計画」

そんな出来事からまた1ヵ月が経過しようとしたころ、A氏の身にも異変が起きる。

「合わない食事と緊張からか、体調を崩して地元の病院に運ばれました。診察を受けても原因は不明。組織の担当者から『仕事はできるか』と聞かれましたが、休みが欲しいとお願いすると『働けないならここにいる意味はない』と告げられました。自分もほかの組織に売られるのかと覚悟しましたが、仲介者だった知人が間に入って交渉してくれ、『日本で必要な場合は協力する』という条件で帰国を許されました。短期間しか在籍していなかったからこそ、日本に戻りやすかったのかもしれません」

知人のサポートのもと五体満足で日本に帰国したA氏。だが、現在も定期的に組織からの連絡があるという。

「組織は日本人メンバーを今もほしがっていて、連絡は決まって『日本人を連れてきてほしい』というリクルートに関するものです。一人紹介すれば4000ドル（日本円でおよそ61万円）を支払うとの説明を受けました。パスポートを奪うから、旅行と騙して連れてきても構わないとも言われました。もちろん紹介をするつもりはありません。ただ、応募の際に個人情報は組織に渡しており、のらりくらりと返答して逃げています」

最後にＡ氏はこう後悔の念を募らせた。

「こんなことになるなら詐欺に関わらなければよかった。これから一生、協力を要請されるのかと思うと、正直怖いです……」

日本人を使い、カンボジアから言葉巧みに金銭をだまし取る詐欺グループ。「運営」しているのは中国人犯罪組織であり、企業化された勤務実態にテックチームの存在、さらにメンバーの人身売買や日本人の誘拐計画、帰国後も犯罪行為に加担させる「闇の手口」までもが横行していた。

