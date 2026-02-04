村重杏奈に熱愛スクープ！占い師シウマが予言していた「2026年からの結婚期」がリアルすぎると話題に

2026年1月末、日本中に衝撃のニュースが駆け巡りました。元HKT48でタレントの村重杏奈さんと、大人気YouTuberグループ・コムドットのひゅうがさんの熱愛が報じられたのです。

SNSでは「美男美女でお似合い！」「幸せになってほしい！」と祝福の声が上がる中、ある“予言”が的中しているのではないかと、いま大きな注目を集めています。

■ 「2026年から結婚期」シウマの占いがズバリ？

ファンの間で話題になっているのは、2025年末に放送された人気番組『突然ですが占ってもいいですか？』での一コマ。

人気占い師・シウマさんが村重杏奈さんに対し、

・「2026年から結婚期に入る」

とはっきりと告げていたのです。

熱愛が発覚したのが2026年の幕開け直後。まさに、シウマさんの予言通り「結婚を見据えた運命のサイクル」が動き出したタイミングといえるのではないでしょうか。

＞＞シウマの公式サイトで、あなたの人生の転機を占ってみませんか？

公式サイト：琉球風水志シウマ◇1分開運数意学

■ 数意学で紐解く「人生の転機」

シウマさんといえば、身近な数字から運勢を導き出す独自の「数意学」で有名ですよね。番組でもこれまで数多くの芸能人の転機を言い当ててきましたが、今回の村重さんの件で、その圧倒的な的中率が改めて証明された形です。

「いつ、運命の人に出会えるのか？」

「私の結婚期はいつから始まるのか？」

村重さんのように、自分の「人生のバイオリズム」をあらかじめ知っておくことは、チャンスを掴む最大の鍵になるのかもしれません。

■ あなたの「人生の転機」もすぐそこに？

村重杏奈さんを驚かせたシウマさんの鑑定を、あなたも体験してみませんか？

シウマさんの公式サイト『琉球風水志シウマ◇1分開運数意学』では、番組と同様にあなたの生年月日を入力するだけで、今後の人生を左右する重要な転機や、気になる結婚のタイミングを詳しく占うことができます。

村重さんのようなハッピーな報告を引き寄せるために、まずは自分の運命をチェックしてみましょう！

