ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心とした「旧正月セール」を開催している。期間は2月25日まで。

今回のセールでは2025年10月に発売された「バトルフィールド」シリーズ最新作の「Battlefield 6」が35%オフの6,370円、サイコロジカルホラー「SILENT HILL f」が40%オフの5,148円で販売される。

このほか「黒神話：悟空」や「BIOHAZARD RE:4 Gold Edition PS4 & PS5」といった各種タイトルをセールで購入可能。なお、一部タイトルはセールの期間が異なる場合がある。

セール対象タイトル（一部）

セール期間：2月25日まで



Battlefield 6

価格：9,800円→6,370円（35%オフ）

SILENT HILL f

価格：8,580円→5,148円（40%オフ）

黒神話：悟空

価格：7,590円→5,692円（25%オフ）

BIOHAZARD RE:4 Gold Edition PS4 & PS5

価格：5,990円→2,396円（60%オフ）

