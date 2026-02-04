TOHOシネマズ 新宿、2・25リニューアルオープン フードのモバイルオーダーほか、詳細発表
東京・TOHOシネマズ 新宿が25日、リニューアルオープンする。TOHOシネマズが4日、詳細を発表した。
【動画】巨大エヴァ初号機が新宿歌舞伎町に降臨！？大ファン内田理央も大興奮
主なリニューアル内容は、「セルフオーダー、モバイルオーダー」システムの導入、定額でドリンクがおかわり自由となる「ドリンクステーション」導入、「プレミアボックスシート」の増設など。
なおリニューアル工事にともない、2月13日から24日まで休館となり、25日朝9時にリニューアルオープンとなる。
■主なリニューアル内容
●「セルフオーダー、モバイルオーダー」システム導入
館内ロビーにセルフオーダー端末の設置に加え、スマートフォンから簡単にフードやドリンクの注文が可能なモバイルオーダーも導入。注文から商品の受け取りまでがスピーディーに利用できる。
●「ドリンクステーション」導入
定額で好きなドリンクがおかわり自由になる「ドリンクステーション」を導入。豊富な種類のドリンクを選ぶ楽しさも、映画体験の一部として楽しめる。
●「プレミアボックスシート」増設 ※プレミアボックスシート追加料金／鑑賞料金＋1000円
「スクリーン７」と「スクリーン９」の増設に加え、「スクリーン１０」にも新たに導入。広々とした座席でプライベート空間を確保し、より非日常の演出と映画への没入感を体験できる。
●レイアウト変更
自動券売機やグッズ売場“The Store”のレイアウトを変更。利用者の利便性が向上し、より映画館での体験が快適になる。
【動画】巨大エヴァ初号機が新宿歌舞伎町に降臨！？大ファン内田理央も大興奮
主なリニューアル内容は、「セルフオーダー、モバイルオーダー」システムの導入、定額でドリンクがおかわり自由となる「ドリンクステーション」導入、「プレミアボックスシート」の増設など。
なおリニューアル工事にともない、2月13日から24日まで休館となり、25日朝9時にリニューアルオープンとなる。
■主なリニューアル内容
館内ロビーにセルフオーダー端末の設置に加え、スマートフォンから簡単にフードやドリンクの注文が可能なモバイルオーダーも導入。注文から商品の受け取りまでがスピーディーに利用できる。
●「ドリンクステーション」導入
定額で好きなドリンクがおかわり自由になる「ドリンクステーション」を導入。豊富な種類のドリンクを選ぶ楽しさも、映画体験の一部として楽しめる。
●「プレミアボックスシート」増設 ※プレミアボックスシート追加料金／鑑賞料金＋1000円
「スクリーン７」と「スクリーン９」の増設に加え、「スクリーン１０」にも新たに導入。広々とした座席でプライベート空間を確保し、より非日常の演出と映画への没入感を体験できる。
●レイアウト変更
自動券売機やグッズ売場“The Store”のレイアウトを変更。利用者の利便性が向上し、より映画館での体験が快適になる。