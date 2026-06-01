TOHOシネマズは7月1日より、映画鑑賞料金の改定を発表した。「一般」料金が、現在2000円のところ、2000〜2200円となる。「シニア（60歳〜）」は、現在1300円のところ、1400円となる。【画像】TOHOシネマズ、改定後の料金（一覧）このほか、「TOHO ウェンズデイ」「ファーストデイ」が1300円→1400円に。「レイトショー」は1500円→1600円〜1700円となる。12月1日の「映画の日」は、現行料金1000円から改定しない。価格改定に