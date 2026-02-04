女優の伊藤沙莉（31）がヒロインを務めた2024年度前期のNHK連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」の放送日時が3月20日（後9・30〜10・42）に決定した。また、新たな出演者5人も発表され、俳優の平山祐介（55）が本編に続いてカフェ燈台のマスター・増野役、女優の秋元才加（37）がスピンオフの主人公・山田よね（土居志央梨）の姉・山田夏役を演じる。

向田邦子賞に輝いたNHKよるドラ「恋せぬふたり」などの吉田恵里香氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算110作目。日本初の女性弁護士・判事・裁判所所長となった三淵嘉子氏をモデルに、法曹の世界に飛び込む日本初の女性・猪爪（佐田）寅子（ともこ）の人生を描いた。

スピンオフは寅子の盟友・山田よねを主人公に、よねと轟太一（戸塚純貴）が東京・上野に設立した「山田轟法律事務所」の知られざる誕生エピソードを描く。

本編において、増野は東京大空襲の犠牲に。第51話（6月10日）、轟と再会したよねが「ここのマスターは焼け死んだがな」と明かしたが、スピンオフの役柄紹介は「空襲に遭い、よねとともに避難するが、ひん死の重傷を負ってしまう」。存命時のエピソードが描かれる。

夏は第13話（4月17日）、よねが自身の過去を語る中で登場。原愛音が演じた。父によって遊郭に身を売られ「結局、男をつくっていなくなった」。スピンオフの役柄紹介は「生き別れていたよねの姉。カフェ燈台を訪れ、増野に進駐軍相手の新しい商売を持ち掛ける」。新たに秋元が演じる。

残る新キャストは、GHQで通訳として働く寺田静子役に森迫永依。日本女性の地位向上支援のため、戦前に法律を学んだ女性・よねを訪ねる。

上野署の刑事役にお笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓。よねの姉・夏が巻き込まれた事件を担当。相方・塚地武雅は本編で弁護士・雲野六郎役を演じた。

上野の街を裏で取り仕切る・水谷役に大谷亮介。一見義理人情に厚いが、その正体を知るものは誰もいない。

よねと轟のバックストーリーをふんだんに盛り込み、弁護士の視点から「虎に翼」の世界を描く。

【虎に翼スピンオフ「山田轟法律事務所」あらすじ】

山田よね（土居志央梨）は、空襲でひん死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野（平山祐介）をリヤカーで運んでいた。敗戦に打ちひしがれ、無秩序と差別が渦巻く上野の街。これまで学んできた法は無力に思え、その心は徐々にすさんでいく。

生き別れていた姉・夏（秋元才加）と再会も、2人の心はすれ違ったまま。そして、夏を理不尽な暴力が襲う。よねは犯人を追うが、闇市を支配する勢力のうごめきに増野も巻き込まれ、真相は闇に葬られてしまう。

やがて轟太一（戸塚純貴）との再会を機に、よねは法律事務所を開設。追い詰められた人々の事件に立ち向かっていく。