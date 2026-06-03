¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/03¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢ÁêÍÕ²íµª¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ö2026 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡×¤ÎÊüÁ÷¤òÈ¯É½¡£7·î1Æü¤Î18»þ30Ê¬¤«¤é3»þ´ÖÈ¾¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢SUPER EIGHT¡¢Number_i¡¢HANA¡¢¥â¥Ê¥­¡¢Juice=Juice¤é·×16ÁÈ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö2026 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡×¹ë²Ú½Ð±é¼Ô16ÁÈ¢¡¡Ö2026 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡×Number_i¡¦HANA¡¦SUPER BEAVER¤é½¸·ë5·î¡¢Led Zeppelin¡Ê¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡Ë¡¢Ed S