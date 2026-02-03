鈴木福、仕事や業界の将来を「考えられるようになっている」

俳優の鈴木福（21歳）が、2月2日放送のラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（TOKYO FM）に出演。大学での学びを通じて「いろんな角度で自分の俳優業であったりとか、業界の将来みたいなことを考えられるようになっている」と、現在の充実ぶりを語った。



映画「ヒグマ！！」の宣伝を兼ねてゲスト出演した鈴木。大学受験の際、パーソナリティの山崎怜奈から「ご縁があって色々と本当に教えていただいた」という間柄で、現在は大学3年生となり、「思い描いていたよりも充実。仕事もプライベートも」とコメント。



山崎が、受験当時の鈴木が小論文に「俳優業を演劇や映画に紐づけてもっと勉強したい」と書いていたことに触れると、鈴木も「いろんな角度で自分の俳優業であったりとか、業界の将来みたいなことを考えられるようになっているので、すごくいい時間を過ごせてると言えます。言えると思います」と回答。学問が自身のキャリアに良い影響を与えていることを真摯に語った。