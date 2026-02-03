この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治評論家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「ゴゴスマ降板問題！どうなったか！？」を公開した。情報番組『ゴゴスマ』の降板に際して発生したトラブルの顛末を報告。番組プロデューサーらによる直接の謝罪を受け入れたことを明かすとともに、テレビ出演の報酬構造について「割に合わない」と持論を展開した。



竹田氏は動画内で、騒動の経緯を詳細に説明した。当初、番組プロデューサーと「ある協定」を結んでいたが、それが反故にされたことで「騙された」と感じ、X（旧Twitter）で告発に至ったという。竹田氏は、相手の対応が放送局の倫理基準やコンプライアンスに反する重大な問題だと捉え、局に通報しようとしたところ、プロデューサーとその上司が直接謝罪に訪れたと語った。話し合いの結果、竹田氏は「分かりました」と謝罪を受け入れ、SNSの投稿も削除したという。



続けて竹田氏は、テレビ出演に対する自身のスタンスを明確にした。「降板に何ら未練はない」とし、その理由として自身が複数の会社を経営する実業家であることを挙げた。具体的に、テレビ局からの報酬は「私の全収入の2%以下」に過ぎないと明かし、「講演料は1回100万円」という自身の市場価値と比較。テレビ出演は「はっきり言って割に合わない」と断言し、あくまで「期待された役割に応えるため」に出演していたと強調した。また、自身はタレントではなく「文化人枠」であるためギャラが安いとも述べ、金銭的な依存がないことを「ボランティアというつもりはないけれども」という言葉で表現した。



最後には、今回の件を通じて「コンプライアンス違反は制作体制の問題」と指摘しつつ、謝罪を受けたことで「幕引きということにさせていただきます」と締めくくった。視聴者や関係者への説明責任を果たした上で、約3年間のレギュラー出演を終えた番組に対して「何の反感もない」と大人の対応を見せ、騒動を収束させた。