この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2021年2月、「超朗報。マスクでもiPhone＆Apple Watchでロック解除がもうすぐできるよ！」を掲載しました。

コロナ禍でみんなマスク姿の中でも、誰かがiPhoneのロック解除のために一瞬だけマスクを外しているのを見ると「あぁ、めんどくさいよね、わかる」と心の中で共感が止まりませんでした。また、何回かの認証失敗後を待ってからパスコードを打ち込むあの数秒のストレスもあったのではないかと思います。

そんな時に登場したのが、iOS 14.5の「Apple Watchでロック解除」機能。

Face IDという高度な顔認証システムが、皮肉にも「マスク」という物理的な壁に阻まれた中でAppleが選んだ解決策は、新しいセンサーを積むことではなく、すでに手首にあるApple Watchを「鍵」にすることでした。そのわずか1年後にはiPhone単体でもマスクやメガネ越しに顔認証できるようになりましたが、デバイス同士の連携で問題を突破する、「連携プレー」に、エコシステムの強さを再認識した瞬間でもありました。

今日の記事：超朗報。マスクでもiPhone＆Apple Watchでロック解除がもうすぐできるよ！ 掲載日：2021年2月2日 著者：塚本直樹 （以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

これを待っていた！

マスク時代の真っ只中、iPhoneのロック解除に苦労している人も多いハズ。しかし今後配布される予定のiOS 14.5では、マスクをしたままでもApple WatchからiPhoneのロック解除ができるようになる見通しです。

ベータ版の配布が開始されたiOS 14.5とwatchOS 7.4にて組み込まれたこの新機能｢Unlock iPhone with Apple Watch｣では、顔認証機能｢Face ID｣を拡張しマスクを装着しているかどうかを検知。そしてその場合には、腕のApple Watch経由でFace IDのロックを解除するという仕組みです。

上は、ベータ版OSにてこの機能を利用している様子です。マスクをしていても、しっかりとApple WatchからiPhoneのロックを解除できていることがわかりますね。

なおこの機能の利用には、Apple Watchを装着してそのロックを解除し、iPhoneが近くに存在している必要があります。また、Apple Watchのパスコード設定も必要です。なお、Apple WatchからiPhoneの再ロックも可能だと伝えられています。

マスクに関連したiOSの機能拡張は、iOS 13.5でもすぐにパスコード入力画面に移行する機能が導入されました。またApple WatchではMacのロック解除が可能なことから、iPhoneへの機能の応用もある意味想定内といえそうです。

Face IDの最大の弱点ともいえるマスク装着時のロック解除が、こんなに簡単に解決できるとは…これで、Apple Watchの売上が増えるかも？

本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★★★★ ロストテクノロジー度：★★★★ 再評価度：★★★

