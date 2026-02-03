浜辺美波、愛犬との別れは「今から怯えてますもん」
女優の浜辺美波（25歳）が、2月2日に公開された映画「ほどなく、お別れです」公式SNSの動画に出演。共演のSnow Man・目黒蓮、夏木マリらと共にトークを行い、愛犬とのいつか来る別れについて「今から怯えてますもん」と心境を明かした。
葬祭プランナーをテーマにした本作にちなみ、「これまでどんなお別れを経験しましたか？」という質問が投げかけられると、目黒は小学生の頃に飼っていた愛犬との別れを回顧。「とんでもないくらい泣きました。もう、全部（涙が）出きったなというぐらい泣いて。そこから1つ大事に生きないとダメだな、と」と、その経験が人生観に影響を与えたことを語った。
夏木も、かつて同時に飼っていた犬と猫を亡くして以来、「この長い人生、飼ってないです。相当つらかったんだと思う」と告白。現在、一人暮らしを始めてから初めて犬を飼っているという浜辺は、「お家で飼っていたことがないからお別れが想像できないですもん。どうなっちゃうんだろうと思って。怖い。今から怯えてますもん」と吐露した。そんな浜辺に対し、目黒は「間違いなく言えるのは1日1日大事にしましょう」と優しくアドバイスを送った。
