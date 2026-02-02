この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

旅行系YouTuberのおのだ氏が自身のYouTubeチャンネルを更新。世界一周航空券を利用した旅の第26弾として、サウジアラビアの超豪華リゾート「レッド・シー（The Red Sea）」から、次の目的地インド・デリーへ向かう様子を公開した。今回は、ここまで同行していた家族との別れや、移動中に起きたトラブルについて語っている。



「間違いなく、今回の旅で一番お金を使いました」



そう語るおのだ氏が滞在していたのは、サウジアラビアの国家プロジェクトとして開発が進む「レッド・シー」。リッツ・カールトンなどの超高級ホテルが並ぶこの地で、家族水入らずの時間を過ごした。しかし、旅はここで転機を迎える。おのだ氏は世界一周を続けるためインドへ、妻と娘は日本へ帰国するため、経由地のドーハ（カタール）で別れることになったのだ。



まだ国際線ゲートが2つしかないという小規模なレッド・シー国際空港から、カタール航空でドーハへ移動。ドーハ・ハマド国際空港では、乗り継ぎエリア内にある「オリックス・エアポート・ホテル」に宿泊した。空港内とは思えない豪華なホテルだが、価格は一泊約5万円。「一人だったら絶対泊まらないですけど、家族といるので課金しました」と、最後の家族時間を惜しむように過ごす様子が収められている。



妻と娘を日本行きのゲートで見送った後、一人になったおのだ氏を待っていたのは、インド・デリー行きのエア・インディア便でのトラブルだった。ウェブチェックインを済ませてゲートに向かったものの、スタッフから手荷物の多さを咎められ、「お前は乗せられない」と搭乗を拒否されかけたという。



「めちゃめちゃ厳しくて…。『スマホにチケットあるよ』と言っても、『荷物が多すぎる』と」



必死の交渉の末、荷物を2つにまとめることで何とか搭乗を許可された。さらに、機内では何も言われずにプレミアムエコノミーへアップグレードされているというサプライズも。「最初は乗せないと言われましたが、結果的には乗せてくれてありがとうございました」と、安堵の表情で振り返った。



無事にデリーに到着したおのだ氏は、「寂しさはあるけれど、また私の一人の旅行が開始します」と気持ちを新たにした。動画の最後では、「次、大事なお話がある」と意味深な予告も残しており、視聴者からは「家族との別れは見ていて切ない」「無事にインドに着いてよかった」といったコメントが寄せられている。



おのだ氏は、これまでの豊富な渡航経験や旅のノウハウをまとめた著書『旅は究極の自己投資 自由に生きるための世界スマート旅 』も2025年12月に発売している。今回の動画で見せた不測の事態への対応力も、そうした数々の旅の経験に裏打ちされたものなのかもしれない。世界一周の旅はまだ続く。次はどのような展開が待っているのか、注目が集まる。