ドジャーフェストで聞かれ「tough question」

ドジャースの大谷翔平投手は2024年シーズンから加入し、ナ・リーグで2年連続の満票MVP（エンゼルス時代含めると3年連続）を獲得するなど、ワールドシリーズ連覇に貢献した。1日（日本時間2日）に行われたファン感謝祭「ドジャーフェスト」内で悩んだ末に回答した「ドジャース1番の思い出」が反響を呼んだ。

この日、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のスティーブン・ネルソン氏らがホストを務めたトークショーに佐々木朗希投手らと参加。「ドジャースでの2年間で個人的な打席やチームメートとの時間など、深く思い出に残っていることは？」と質問が飛んだ。

これに対し、大谷は頭を抱え「えぇ〜」と困惑。「Tough question（難しい質問だ）」と英語でつぶやいた。「1回目のワールドシリーズに勝った時も相当嬉しかったですし、去年は去年で嬉しかった」と振り返った後、「やっぱりワールドシリーズで脱臼した時ですかね」とまさかの瞬間を明かした。

大谷はドジャース1年目の2024年にワールドシリーズで優勝したが、盗塁を企図した際に左肩を亜脱臼。第5戦まで強行出場したが、その後左肩の関節鏡視下手術を受けていた。当時を振り返り「残念な気持ちというか」と語っていた。