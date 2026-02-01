遊びと仕事を両立させる独自のパッケージング

スズキの「スペーシア ベース」は、商用車としての高い積載性と、乗用車譲りの快適な乗り心地を絶妙なバランスで融合させた一台です。

維持費を抑えられる4ナンバー車でありながら、自分だけの空間を自在に演出できる「マルチボード」を全車に標準装備しているのが最大の特徴といえます。

【画像】超寝れる!? 「140万円台の軽バン」 画像で見る！（54枚）（30枚以上）

趣味のキャンプからリモートワークまで、あらゆるシーンを一台で完結させる「移動する秘密基地」としての魅力を、実際に使用した感触を交えて詳しく解説します。

スペーシア ベースは、近年のスーパーハイトワゴン人気の中で、商用バンに分類され2022年8月に誕生しました。

「遊びに仕事に空間自由自在」というコンセプトを掲げ、単なる運搬手段ではなく、ユーザーのライフスタイルを豊かにする「基地」としての役割を追求しています。

外装は、フロントグリルやドアハンドル、ドアミラーなどをブラック加飾で統一することで、重厚感と道具としての力強さを表現しました。

車内にはUSB電源ソケット（Type-A/Type-C）やシートヒーターなど、長時間の滞在を支える装備が充実しています。

さらに、外部電源ユニットを活用すれば、キャンプ場などの電源と接続して最大1500Wまでの電化製品を車内で利用できるため、まさに「基地」としての高い機能性を備えています。

また荷室部分は使い方自由な「マルチボード」により、様々な用途を想定して使うことができるのも特徴です。

■「上段モード」で作る、自分だけの移動式デスク

マルチボードを上段にセットする「上段モード」は、車内を瞬時に機能的なワークスペースへと変貌させます。

荷室にある専用のマルチボードステーにボードを差し込み、ラゲッジボード下に収納されている「マルチボード固定用アタッチメント」を取り付けてしっかりと固定します。

設置の際は、ボードとクォーターロアトリムにある「A」のマークを合わせるのが正確な手順です。

このモードは、パソコン作業やカフェカウンターのような使い方ができるだけでなく、車外から荷物が見えないよう「目隠し」としての役割も果たし、プライバシーの保護に寄与します。

実際にこのデスクを使ってみると、足をしっかり伸ばした状態でタイピングができ、どこでも開放感のあるワーケーションを楽しむことができました。

■「下段モード」による本格的な車中泊体験

車中泊をメインに考えるなら、マルチボードを最下段にセットする「下段モード」が最適です。

ボードを車体側のマークに合わせて設置し、フロントシートのヘッドレストを外して背もたれを後ろに倒すことで、隙間のない広大なフルフラットフロアが出現。

ボード下には高さ165mmの空間があり、就寝時に不要な荷物を整理して収納しておくことが可能で。

個人的な感想としては、別途用意したマットレスを敷くことで、大人（身長170cm）でも足を伸ばして休息できる十分な広さが確保できると感じました。

特にお一人様での車中泊であれば、非常にゆとりのある贅沢なプライベート寝室として、手間なく快適に活用できます。

イマこそあえて「スペーシアベース」に注目してみた

これほど多彩な空間アレンジが可能でありながら、ベースグレードの「GF（2WD）」で147万1800円からに設定されています。

軽商用車であるため維持費が抑えられる点も、自分だけの移動空間を持ちたい層にとって大きなメリットです。

安全性については、夜間の歩行者を検知する「デュアルカメラブレーキサポート」を全車標準装備。

上級グレードの「XF」には、長距離移動の負担を軽減する「アダプティブクルーズコントロール（ACC・全車速追従機能付）」も備わっています。

実車を体験したユーザーからも「軽とは思えない広さ」「キャンプでガンガン使えそう」といった声が多く、その実用性の高さは折り紙付きです。日常の移動を冒険へと変えてくれるスペーシア ベースは、現代の大人にとって理想的な相棒といえるでしょう。