[1.31 プレミアリーグ第24節](スタンフォード ブリッジ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 21 ヨレル・ハト

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 27 マロ・グスト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 10 コール・パーマー

MF 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

MF 25 モイセス・カイセド

MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 9 リアム・デラップ

控え

GK 28 テディー シャーマン=ロウ

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 24 リース・ジェームズ

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 17 アンドレイ・サントス

FW 7 ペドロ・ネト

FW 20 ジョアン・ペドロ

FW 38 マルク・ギウ

監督

リアム ロシニア

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 25 ジャン・クレール・トディボ

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

MF 7 クリセンシオ・サマーフィル

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 19 パブロ

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

FW 11 バレンティン・カステジャノス

控え

GK 1 マッズ・ハーマンセン

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 3 マキシミリアン・キルマン

DF 30 オリバー・スカールズ

MF 27 スングトゥ・マガサ

MF 32 フレディ・ポッツ

MF 55 モハマドゥ・カンテ

FW 9 カラム・ウィルソン

FW 17 アダマ・トラオレ

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります