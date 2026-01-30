チェルシーvsウエスト・ハム スタメン発表
[1.31 プレミアリーグ第24節](スタンフォード ブリッジ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 21 ヨレル・ハト
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
MF 25 モイセス・カイセド
MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 9 リアム・デラップ
控え
GK 28 テディー シャーマン=ロウ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 24 リース・ジェームズ
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 7 ペドロ・ネト
FW 20 ジョアン・ペドロ
FW 38 マルク・ギウ
監督
リアム ロシニア
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 19 パブロ
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 11 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 30 オリバー・スカールズ
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 32 フレディ・ポッツ
MF 55 モハマドゥ・カンテ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 17 アダマ・トラオレ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります