【SVリーグ 女子オールスターゲームズ】TEAM NICHIKA 3ー0 TEAM YOSHINO（1月31日・GLION ARENA KOBE）

【映像】野中瑠衣、大失敗で頭を抱えた「リアル天井サーブ」

“かわいいだけじゃ”で人気の女子バレー選手が“天井サーブ”を披露するも結果は大失敗。昨年に続き2年連続で“必殺技”を繰り出したものの、大失敗の結末に本人も頭を抱えてしまった。

1月31日、SVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」がGLION ARENA KOBE（ジーライオン アリーナ 神戸）で行われた。この日は女子選手たちが登場すると、第1セットに注目のプレーが飛び出した。

TEAM YOSHINOのメンバーとして出場した野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）は、サーブが回ってきたタイミングでおもむろに天井に目をやり、次の瞬間、勢いをつけたアンダーハンドから上方向に放つ天井サーブを披露したのだ。場内でも「天井サーブ！」と盛り上がったものの、ボールは残念ながらコート左へと外れ相手のポイントとなってしまった。

これには野中自身も手で顔を覆い、頭を抱えてがっくしといった様子。その後、照れたような笑顔を見せて仲間とタッチをかわした。実は、昨年のオールスターでも天井サーブを披露し、その際はまさに天井に当たってしまったことで、試合後には「#天井サーブ磨きます」とコメントしていた。今年はその経験から練習してきたと話していたのだが……。

このシーンを目撃したファンはSNSで「早速野中天井サーブしとる笑笑」「野中〜〜！天井サーブ練習してたんやw」「野中瑠衣、絶対天井サーブ練習してないだろ笑」「悔しがる姿すら絵になる選手はなかなかいない」と、その姿を楽しんでいるようだった。

昨年、Astemoリヴァーレ茨城の選手として出場した野中は、今季から姫路に入団。2025年5月には女子日本代表にも初選出され、合同記者会見では「かわいいだけじゃだめですか？」と人気アイドルグループ『CUTIE STREET』の曲のフレーズをなぞる挨拶をして大きな話題を集めた。以前から注目を集めてきた選手は今季、移籍先の姫路で大車輪の活躍を示し、人気実力を兼ね備えたリーグ屈指の選手としてこの舞台にも登場していた。

会場に8320人の観客が詰めかけた注目の“祭典”は、真剣勝負あり、特殊ルールを採用した第2セットには大きな笑いもありという展開の末、最後は3ー0でTEAM NICHIKAが勝利。野中はMVPこそ逃したものの敢闘賞に選ばれるなど、今年も大きな存在感を放った。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）