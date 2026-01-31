◇照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲◇31日◇東京・両国国技館

【映像】元照ノ富士の「仕上がりすぎてる」中学時代

31日、第73代横綱で照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）の「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」が両国国技館で行われ、その波乱万丈な土俵人生を秘蔵映像で振り返るコーナーの中で、元横綱の驚きの過去が判明。あまりに「仕上がりすぎた」中学生時代の姿に、ファンから「中学生で仕上がってるｗ」「すでに照ノ富士ｗ」と驚愕の声が相次ぐ一幕があった。

引退相撲の様子を中継したABEMAで「秘蔵映像で振り返る土俵人生の軌跡」を通じて元照ノ富士の半生を振り返った。その中で、モンゴル時代の中学生の恩師であるガンボルドさんがVTR出演し、知られざる横綱の素顔を明かした。

ガンボルドさんは「特に数学は成績優秀だったが、体育も国語もなんでも優秀だった。大学へは飛び級で進学した」と、元横綱が類まれなる頭脳の持ち主であったことを告白。視聴者からも「飛び級！？」「数学得意なの意外すぎる」と驚きのコメントが寄せられた。

さらにファンを沸かせたのは、恩師が「家のアルバムから出てきた」と披露した一枚の秘蔵写真だった。それは、元横綱が「数学オリンピック」に出場し、見事メダルを獲得した際の記念写真だ。しかし、ファンの視線はメダルよりも、その容姿に釘付けに。当時中学生だったはずの元横綱は、すでに現在の面影を色濃く残しており、その完成された「眼光」と「貫禄」に騒然となった。

この“仕上がりすぎた”中学生時代の姿に「中学生で仕上がってるｗ」「何年たっても変わらない」「すでに照ノ富士ｗ」といった反響が続出していた。（ABEMA／大相撲チャンネル）