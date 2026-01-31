ナインティナイン・岡村隆史がＭＣを務めるカンテレ「おかべろ」が３１日、放送され、２５年ほど前、岡村と共演していたが、互いに「嫌」だったという女優がゲストとして登場した。

１９９５年、ホリプロ・タレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞し、芸能界入りした佐藤仁美（４６）で、「２０代前半、小生意気」だったと振り返った。

岡村とは、「生意気」盛りの２０００年からＴＢＳのバラエティー「ジャングルＴＶ〜タモリの法則」（９４〜０２年）で共演したが、岡村は「なんか変な絡み方されて。コイツ、と思って。なんか嫌やな、と思って変な距離置いてしまった」と告白。番組で佐藤がノリノリで披露したことも岡村にスルーされた経験を明かし、「すっごい嫌なヤツ」と思った、と明かすとスタジオは爆笑。岡村は「なんかうまいこといけへんかった」、佐藤も「ちょっと苦手でした」と振り返った。

その後も、恋愛などプライベートも関係し、「イライラ」する時期が続いたそうで、「すーごい生意気だった」と回想。「だから、３０ぐらいの時、仕事が全くなくなっちゃって。全く仕事がない１年間があった」と苦笑した。

「えっ？！やばい、これ、干されてる？！」と気付きはじめ、「１年半たった時、これホントにヤバくない？！」「態度悪かったの、広まったなーと」と思ったという。

「やることないし、どうしようかな」と思った時期に舞い込んできたのが、大ヒットドラマ「家政婦のミタ」（日本テレビ）。隣人役を演じ、「そこからちょっと復活していったかな…」と話した。