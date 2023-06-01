筆者は家のお風呂に防水スピーカーを持ち込んでいます。元は、子どもたちをお風呂におびき寄せるため、好きな戦隊・ライダーの曲などをかけて誘導する手段でした。 その後、子どもたちが大きくなって個別に入るようになってからも、何となく定着して各々が好きな曲をかけたりYouTubeの動画の音声のみを再生したり。しかし長年の高湿度下での使用が祟ったか、先日ついに動かなくなってしまいました。