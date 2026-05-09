中国・四川省の峨眉山で男性が野生のチベットモンキーを突き落とそうとする動画が撮影され、物議を醸している。中国メディアの封面新聞などが7日に伝えた。動画には、柵の上で果物を食べていたチベットモンキーを、背後から忍び寄った男性がいきなり突き飛ばす様子が映っている。チベットモンキーはすぐに体勢を立て直して柵にしがみついたため事なきを得た。動画では柵の向こうが崖のように見えていたため、中国のネットユーザー