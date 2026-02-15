お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が14日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。共演者とのエピソードを振り返る場面があった。この日のゲストは、お笑いタレントのやす子（27）。番組では「人生大逆転履歴書」と題し、やす子人生を深堀りした。やす子は2017年、18歳で自衛隊に入隊。21年、芸歴2年目で岡村がMCを務める「おもしろ荘」で3位に輝き大ブレーク。23年には同年上半期のブレーク芸人