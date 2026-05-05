◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（５日・ベルーナドーム）ソフトバンクは３点リードの５回に先発・松本晴が１点を返され、なおも１死二、三塁。ここで小久保裕紀監督がベンチを出て、３勝目の権利が目前の左腕を下げ、２番手で上茶谷大河をマウンドに上げた。ここまですべてリリーフで７試合に登板し、２勝０敗２ホールド、防御率１・５９の右腕は、絶好調のネビンを空振り三振。林安可を歩かせて２死満塁とした後、平沢を左