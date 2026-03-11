イランのイラバニ国連大使は3月10日、米国とイスラエルが2月28日以来、イランに軍事攻撃をおこない、国際法を無視して、住民エリアや非軍事用の民間インフラ施設を標的に攻撃し、これまで1300人以上の民間人を死亡させたと訴えました。イラバニ大使はまた、米国とイスラエルの攻撃により、イランでは9669カ所の民間施設が破壊されたと明らかにしました。（提供/CGTN Japanese）