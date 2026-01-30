12人産んだ助産師「『いーいーよ』と即答するのは全然正解じゃない」“譲り合い”を強要する子育ての危険性
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが「【断る力】要注意！子ども同士で譲ることばかり教えるとどうなる？」と題した動画を公開。子ども同士の物の貸し借りにおいて、安易に譲ることを促すのではなく、「断る力」を育むことの重要性を説いた。
HISAKOさんは動画冒頭で、3～4歳の子どもがお友達から「かーしーて」と言われた際、親が「貸してあげなさい」と促し、子どもが即座に「いーいーよ」と答える状況について言及。この一連の流れは「場合によっては全然正解じゃございません」と強く問題提起した。
自身の著書『しない育児』の一節を引用し、HISAKOさんは「お友達に譲ることを教えるんじゃなくて、お友達に断ることを教える」ことの必要性を解説。ブランコで遊んでいた3歳の子が「かーしーて」という要求に対し、「あーとーで」と返答したエピソードを紹介し、これを「相手の思い通りにもさせず、柔らかさもあって素敵な言い回しです」と評価した。
親が「貸してあげなさい」と諭す背景には、子どもを「いい子」にしたいという思いがあるが、そのために子どもの「使い始めたばっかりなのに」「今はたっぷり遊びたいのに」といった気持ちを無視してしまうことの危険性を指摘。自分の感情を押し殺して相手に合わせてしまうことが習慣化すると、自己主張ができなくなり、「自分ってなんだろうか」「自分の気持ちってどこにあるんだろうか」と自己肯定感が低下していくと警鐘を鳴らす。
断ることはわがままであったり、相手を傷つけたりすることではなく、「思いっきりの思いやり」であるとHISAKOさんは語る。自分の気持ちを正直に伝えることは「自分を大切にする一歩」であり、「相手との境界線を築くこと」に繋がるという。最終的に、こうしたコミュニケーションを通じて、子どもたちは対等な人間関係を築く土台を学んでいくと締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人