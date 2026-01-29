シャープの次期スマホと見られる型番「SH-M34」の台湾版とシンガポール版が海外のeSIM対応機種に登録！AQUOS R11またはAQUOS wish6か
|シャープの次期スマホと見られる機種の台湾版「SH-M34TW」とシンガポール版「SH-M34SG」が海外のeSIM対応機種に登録！
フランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者（MNO）のOnatiやイスラエルの仮想移動体通信事業者（MVNO）である「Travel Sim」のeSIM対応機種にSharp（以下、シャープ）の未発表な型番「Sh-M34Sg」および「Sh-M34Tw」が登録されています。型番規則からそれぞれ「SH-M34」の台湾向けおよびシンガポール向けだと思われます。
一方、ここ数年はシャープでは「AQUOS」ブランドにおけるスマホのメーカー版としてフラッグシップスマホ「AQUOS R」、スタンダードスマホ「AQUOS sense」、エントリースマホ「AQUOS wish」を主に展開しており、通例の発売時期を鑑みると、SH-M34は次期フラッグシップスマホ「AQUOS R11」または次期エントリースマホ「AQUOS wish6」（ともに仮称）となるのではないかと予想されます。
シャープではAQUOSブランドにおけるメーカー版のスマホとしてフラッグシップモデル「AQUOS R」シリーズとスタンダードモデル「AQUOS sense」シリーズ、エントリーモデル「AQUOS wish」シリーズを中心に展開しており、AQUOS Rシリーズには上位機となるproを投入することもあるほか、かつては大画面かつ軽量をコンセプトにした「AQUOS zero」シリーズも展開していました。
他にも移動体通信事業者（MNO）向けに「BASIO」ブランドや「シンプルスマホ」なども納入しているほか、モバイルルーターも開発・製造しています。これらのうちのメーカーブランドのスマホについては主にAQUOS RとAQUOS wishがその年の前半、AQUOS senseがその年の後半に投入されることが多くなっており、今年も恐らく次機種としてAQUOS R11とAQUOS wish6、AQUOS sense11が登場する見込みです。
そんなAQUOSスマホですが、今回、現時点では未発表な型番であるSH-M34の台湾向けとシンガポール向けが海外の通信事業者におけるeSIM対応機種に登録されました。タイミングとしては今年の前半に投入される機種となると見られるため、AQUOS R11またはAQUOS wish6のどちらかではないかと推測され、これまで通りに日本のオープン市場向けがある場合にはSH-M34として登場すると考えられます。
|機種
|型番
|発売日
|AQUOS sense10
|SH-M33
|2025-11-13
|AQUOS wish5
|SH-M32
|2025-06-26
|AQUOS R10
|SH-M31
|2025-07-10
|AQUOS R9 pro
|SH-M30
|2024-12-13
|AQUOS sense9
|SH-M29
|2024-11-21
|AQUOS R9
|SH-M28
|2024-07-26
|AQUOS wish4
|SH-M27
|2024-07-26
|AQUOS sense8
|SH-M26
|2023-11-09
|AQUOS wish3
|SH-M25
|2023-07-06
|AQUOS sense7
|SH-M24
|2022-11-25
|AQUOS R6
|SH-M22
|2021-09-24
|AQUOS wish
|SH-M20
|2022-01-21
記事執筆：memn0ck
