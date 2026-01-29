1月8日スタートのフジテレビ系『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』で主演を務めている玉木宏。

【写真】妻・木南の肩をそっと抱き、献身的なサポートをする玉木宏

「保険金絡みの詐欺や疑惑を追及する調査員が活躍するドラマで、玉木さんが演じるのは常識やコンプライアンスを度外視して真相に迫る“最強”という触れ込みの保険調査員です。元敏腕刑事という設定で、鋭い洞察力と冷静さで事件を解決していく姿が痛快だと評判です」（スポーツ紙記者）

ドラマの制作発表の会見で玉木は、

「来週、柔術の試合でポルトガルに行くんです。だから、何が何でも時間を割いて練習したい」

と明かしており、実際に1月16日にブラジリアン柔術の国際大会に出場していた。玉木は以前にも、アメリカ・ラスベガスでの世界大会に出場した経験があり、そのときは初出場ながら1回戦を突破。そして、今回は紫帯マスター4（46〜50歳の男性部門）のフェザー級（体重70kg以下）に参戦し、見事に銅メダルを獲得した。

「もともとボクシングを習っていた中で、現在も通っている柔術道場の関係者と出会い、護身術としての柔術に強く惹かれたそうです。格闘技だけど、相手を攻撃するのではなく、出された攻撃をのみ込んで制するのが柔術。そのマインドが好きだと話していました。練習は週8ペースで道場に通っており、1日2回行くこともあるそうです。無心で動いて頭がクリーンになるため、心身のリセットにもなっているといいます」（ドラマ制作会社関係者、以下同）

ハマると、とことん突き詰める

玉木は何事にもハマると、とことん突き詰めるタイプだという。護身術として始めた柔術も、世界大会を目標にして出場するまでのめり込んだ。そのストイックさは仕事にも生きているという。

「役づくりのために卵白だけを3か月間食べ続け、体脂肪率を4％台まで落としたこともあるそうです。役柄のために体重を最小52kgから最大で80kgまで増減させることもできるそう」

一方で、私生活では2018年にドラマの共演をきっかけに交際していた木南晴夏と結婚。2020年には第1子が誕生し、2025年に第2子の誕生を明かした。子どもの安全について、最近のウェブサイトでのインタビューで、

《家では子どもが窓から落ちないように、突っ張り棒を外側に取り付けて、子どもが通れないようにするなど、自分なりのアイデアを家中に取り入れています。（中略）ある程度はしっかり備えて、後悔のないように安全に暮らせる環境を整えていきたいと考えています》

と、育児の面でも独自のこだわりを見せる。“最強”の役を演じる男は、現実でもストイックさを貫いているようだ。