「私立高校が無償」と言われ入学しましたが、実際は初年度に「50万円」もの請求が。授業料以外に何にお金がかかるのでしょうか？

高校の無償化の概要

2025年現在、所得に関係なく、国公立や私立に通う生徒を持つ世帯に、年間11万8800円の就学支援金が支給されています。この額は、国公立高等学校の授業料に相当するものです。私立高校については、世帯年収が約590万未満の世帯に限り、就学支援金が39万6000円を上限に支給されます。

2026年度からは、私立高校の授業料について所得制限が撤廃され、さらに就学支援金の上限が45万7000円引き上げられる予定です。また東京都や大阪府などでは、国の支援とは別に独自の支援を制度化しているところもあります。



授業料以外の費用は自身で負担する必要がある

上記のいわゆる「高校無償化」のサポートは、あくまで「授業料」を対象にしたものです。授業料以外の費用については、生徒の家庭が自身で負担しなければなりません。例えば、以下のような費用がかかるものと考えられます。



・入学金

・施設整備費

・教材費

・制服代

・修学旅行の積立金

・部活動費 など



上記費用を合計すると、今回のケースのように数十万円に上る負担が発生する可能性はあります。実際にどれくらいの費用が発生するかは高校によって異なるため、詳しくは問い合わせるとよいでしょう。



高校の授業料以外にかかる費用の内訳

文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」によると、全日制の私立高校における学校教育費は83万2650円でした。そのうち33.5％は授業料で27万9170円です。その他の費用の内訳を、図表1にまとめました。

図表1 全日制私立高校にかかる授業料以外の年間費用

区分 金額 入学金等 8万290円 修学旅行費等 6万2778円 学校納付金等 12万7346円 図書・学用品・実習材料費等 7万3312円 教科外活動費 6万3440円 通学関係費 13万6790円 その他 9524円 合計 55万3480円

出典：文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」をもとに筆者作成

「私立高校が無償になる」というフレーズのみを聞くと、あたかも高校生活に一切お金がかからないように思えるかもしれませんが、あくまで「授業料」に関するサポートであることを理解しておきましょう。



塾や習い事にもお金がかかる

学校生活については、塾や習い事などにかかる費用も無視できません。前述の文部科学省の調査結果によると、私立の全日制高校に通う生徒の平均「補助学習費」は、23万8422円です。

補助学習費には、家庭学習で使用する図書や物品費、家庭教師費、学習塾代などが含まれています。そのほかに、スポーツや音楽、プログラミング、語学学習など、習い事をする場合は別途費用がかかります。

家庭によって事情は異なりますが、学校外での費用にも留意しておくとよいでしょう。



授業料以外の費用を事前に確認して、進学後の負担に備えよう

国公立や私立の「高校無償化」は、授業料に関連した話であり、それ以外の費用については生徒の家庭が負担します。具体的には入学金や学校納付金、教材費、教科外活動費などの費用が発生します。自己負担額は数十万円に達することもあるようです。

進学先を決める場合は、あらかじめ授業料以外にどれくらいの費用がかかるのかを把握しておきましょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー