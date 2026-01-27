私立高校は無償化と聞いたのに、学費の納付は必要と言われました。助成金はいつ振り込まれるのですか？

私立高校が「無償化」でも学費の納付が必要と言われる理由

私立高校の無償化は、主に国の「高等学校等就学支援金」を中心とした制度で、授業料相当分を支援する仕組みです。支援金は保護者が直接受け取るのではなく、原則として学校が受け取り、授業料に充当する形で運用されます。

そのため、支援金の審査や手続きが完了する前は、学校側が授業料を確定できず、一時的に納付を求めることがあります。

また「無償化＝授業料だけ」が対象になりやすく、入学金、施設費、教材費、修学旅行積立、PTA会費などは別途必要です。授業料以外の費用は支援対象外になりやすいため、「無償のはずなのに請求が来た」と感じる原因になります。

さらに、所得要件や学校区分により支給額が変わるため、家庭の状況によっては完全に授業料がゼロにならないこともあります。



助成金はいつ振り込まれる？ 「誰に入るか」で時期が変わる

助成金の入金時期を考えるときは、まずどの制度の助成かを整理するのが近道です。国の就学支援金は基本的に学校へ支給され、学校が授業料に充当するため、保護者に「振込通知」が来ないこともあります。

この場合、保護者が現金で受け取るよりも先に、授業料が減額される形で反映されることがあります。

一方で、自治体独自の「授業料軽減助成」などは、制度設計によって学校に入る場合と保護者に返金される場合があり、入金タイミングも変わります。たとえば東京都の私立高等学校等授業料軽減助成金は、国の就学支援金と合わせて授業料負担を軽減する目的の制度として案内されています。

つまり「助成金がいつ振り込まれるか」は一律ではなく、学校処理（充当）なのか、保護者返金なのかで見え方が大きく異なるのです。

もし学校から「あとで返金します」と言われている場合は、手続き完了後に学期末や年度途中の精算として返金されることがあります。逆に「一時納付してください」という説明だけで終わる場合は、助成金が学校側で充当されるタイプの可能性が高いでしょう。



学費納付で損しないために確認したい3つのポイント

まず確認したいのは、今回の納付が「授業料」なのか、それとも「授業料以外の費用」なのかです。無償化の対象は主に授業料部分なので、施設費や教材費などであれば、制度に関係なく支払いが必要になるケースがあります。

次に、就学支援金や自治体助成の申請が提出済みか・不備がないかを確認しましょう。書類の不足や記載ミスがあると審査が遅れ、結果として納付→返金までの期間が長引くことがあります。

最後に、学校へ「助成金の扱い」を具体的に質問するのがおすすめです。たとえば「支援金は学校に入るのか」「一時納付した分は返金されるのか」「返金予定月はいつか」を確認すると、家計の見通しが立ちやすくなります。

制度自体は授業料負担を軽くするためのものなので、疑問点を早めに整理しておくほど、納得感のある支払いにつながります。



無償化でも“いったん納付”はあり得る。入金は制度と学校処理で決まる

私立高校の無償化は、授業料が全てゼロになるというより、国の就学支援金や自治体助成で負担を軽くする制度です。そのため、手続き完了前は学校から一時的に学費納付を求められることがあります。

助成金の入金は「学校に充当される」のか「保護者に返金される」のかでタイミングが異なるため、授業料かどうか・返金の有無・精算時期を学校へ確認しておくと安心です。



出典

文部科学省 高等学校等就学支援金制度に関するQ＆A

東京都 私立高等学校等授業料軽減助成金（都の制度）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー