「米倉さんとはオスカー時代からの知人であるAさんが、書類送検と聞いて心配して連絡したそうです。しかし米倉さんからの返事はなかったようです」

こう語るのは芸能関係者。

1月20日、米倉涼子（50）が麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたと報じられた。米倉をめぐっては昨年関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）の家宅捜索（ガサ入れ）を受けたと報じられ、同年12月には米倉が事務所公式サイトを通じて“終息宣言”をしていたが――。

書類送検されたとの報道には、“知人でアルゼンチン国籍の男性とともに違法薬物に関与している疑いが浮上”とある。この男性こそ、本誌が’20年に報じた米倉の恋人であるアルゼンチン人ダンサーのゴンサロ・クエッショ氏だ。

「米倉さんとは半同棲状態だったといいますが、家宅捜索後に海外へ渡航しました。講師を務めていたダンス教室もやめたようで、現在はドバイに滞在しているとの説まで囁かれています」（スポーツ紙記者）

米倉はひとり残され、疑惑の目を向けられることに――。

たったひとりの親友とも距離が生まれているという。

「米倉さんは’02年に日韓合作ドラマに出演し、その翌年には韓国文化観光親善大使に任命されました。当時韓国語をかなり勉強して、日常会話は問題なくできるレベルだとか。

それで親しくなったのがモデルのヨンアさん（40）でした。ヨンアさんは来日したての10代のころは日本語をほとんど話せなかったといいますが、米倉さんが流暢な韓国語で話しかけたことから親交が始まったそうです。

米倉さんはドラマで共演した内田有紀さん（50）や野呂佳代さん（42）などと親しいですが、彼女たちとはあくまで仕事仲間としての付き合いのよう。

しかしヨンアさんは、仕事や恋愛の悩みをすべて共有してきた唯一無二の親友。ヨンアさんも“お姉ちゃん”と慕ってきました」（前出・芸能関係者）

ところが……。

「2人はしばらく会っていないみたいです。昨年10月のガサ入れ報道後にはヨンアさんが心配して米倉さんに連絡していたと聞きましたが……」（前出・芸能関係者）

孤立を深める米倉。長年抱いていたある夢も、今や風の前の塵だ。

「米・ニューヨークで上演されたブロードウェイミュージカル『CHICAGO』に米倉さんはこれまで3度主演し、海外作品への関心を持つように。同い年でハリウッド女優のシャーリーズ・セロン（50）に憧れを持っていたといいます」（テレビ局関係者）

近年は持病による体調不良に悩まされながらも、海外作品への意欲を強めていた。

「ハリウッドをはじめとする海外の制作現場は、日本とは異なり“俳優ファースト”で撮影スケジュールを組み、俳優の体調を最優先にする柔軟さがあります。自身の体調不良で『ドクターX』の映画版の撮影を遅延させてしまったこともあっただけに、米倉さんは海外作品の撮影スタイルに魅力を感じるようになっていたそうです。

米倉さんはモデル出身のため、演技の基礎には不安を抱いていたともいいます。ハリウッドで主流の演技法を勉強するために渡米したいと周囲に話していたほど、海外への意識は本気でした」（前出・テレビ局関係者）

ガサ入れを受けた後も、米倉はその夢を見失ってはいなかった。

「米倉さんの代表作『ドクターX』のリメイク版が韓国で制作されることになり、撮影は昨年12月に始まりました。主演は韓国を代表する女優のキム・ジウォン（33）。今年10月に配信予定だと聞き、米倉さんは“プロモーションに参加したい”と関係者に話していたといいます。この作品を足がかりに、“日本の国民的女優”として海外での知名度を上げたいと狙っていたようです」（制作関係者）

このころ、米倉は公式サイトを通じて《今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております》とコメントしている。

「これは世間に対する“終息宣言”。主演ドラマ『エンジェルフライトTHE MOVIE』（Amazon Prime Video）が今年2月に配信予定なのでそれも念頭にあったことでしょう。しかしそれ以上に『ドクターX』韓国版のことを気にしていたようです。“渡韓して協力できます”といち早く示したかったのです」（前出・制作関係者）

しかし米倉の思惑とは裏腹に風当たりは強そうだ。

「マトリは薬物が誰のものなのかということも含めて捜査しており、ゴンサロ氏にも事情聴取したかったはず。しかしゴンサロ氏が日本に戻ってこず捜査に協力していない状況では、米倉さんの嫌疑も晴れません。

仮に不起訴になったとしても、一連の騒動でイメージは著しく悪化しているため、これまでどおりに仕事をすることは難しい。世界進出の悲願は潰えたといっても過言ではないでしょう」（前出・テレビ局関係者）

前出の芸能関係者は言う。

「（冒頭の）Aさんは、昨年8月1日と2日に行われた米倉さんの50歳の誕生日を祝うイベントで会ったのが最後だそう。いまどう過ごしているのか誰もわからず、心配しています」

終息宣言から急転直下の書類送検。孤独のなかで米倉はいま、何を思っているのかーー。