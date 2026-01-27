人生は思うようにいかないことばかり。

努力しても報われない日もある。

誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。

それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。

そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが

『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。

あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。

耳を澄ませて読んでほしい。

決断はゴールではなく、行動のスタート

決めなきゃと思うほど、足が止まってしまう。失敗したくない、家族を巻き込むわけにもいかない。今の安定を手放す怖さが、心をこわばらせる。

他人の成功や肩書きが気になって、判断を鈍らせていく。

このような気持ちになるのは、あなたの脳が損失回避の働きをしているからです。

損を避けたい気持ちが、選択を先延ばしにしていきます。

「決められない」ことは、決して異常なことではありません。

決めないこともまた、一つの決断です。

しかし、そのままでは時間という資産が、少しずつ目減りしていく。

大切なのは、完璧に決めることではなく、「自分の基準」で小さく決めて動くこと。

何を守りたいか、何を得たいのかを書き出していく。生活費の下限、事業の撤退ライン、決断の期限を決めていく。だんだんと選択するべき項目が減っていく。

気がつけば、漠然とした恐れは具体的な注意に変わっていきます。

いきなり思い切って飛び込む必要もありません。試せばいいのです。

副業から始めてみる。業界の人に会って話してみる。スポットで仕事を受けて試しにやってみる。小さな検証の積み重ねが、やがて不安の正体をはっきりさせてくれます。

他との比較で決めるよりも、自分の物差しで選ぶ。

「成長」「自由度」「健康」「家族」など、重要度に点をつけ、合計で判断してみる。

そして、自分で期限を決めて、結論を出す。

決断はゴールではなく、行動のスタートです。選んでから育てる。育てながら修正していく。迷いは、あなたが真剣だから生まれたもの。

自分を責めずに、次の一歩を踏み出すエネルギーに変えてしまおう。

小さく決めて、小さく動けば、道は少しずつ見えてきます。

正解を選ぶんじゃない

決めた道を正解にしていくんだ

※本稿は、『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）より一部を抜粋・編集したものです。