漫才頂上決戦『M-1グランプリ2020』ファイナリストで知られるお笑いコンビ・東京ホテイソンが、初対面の吉本新喜劇・川畑泰史と真剣トーク！ 川畑の定番ギャグ誕生秘話をきっかけに、「辞めようかみたいな時期」があったと、本音を明かす一幕があった。

【TVer】衝撃……誰もが知るイニシャルO芸人、実は吉本新喜劇の座員だった！ 川畑泰史＆宮川大輔が明かす意外な過去にやすとも「初めて聞いた！」

川畑といえば、“カー”という効果音とともに変顔をして登場することでお馴染み。本人いわく、元々こうした出音（登場音）はなかったが、「自分が登場するときの決まりの出音を作りたい」と吉本興業に頼んだという。

そうして生まれた出音とともに変顔で舞台に立った川畑だが、本人いわくやり始めた当初は、「全然ウケへん」かったそうで、「シーンってなったあと、袖にいてる後輩のバカにした笑い声が響き渡る」日々だったらしい。しかし、「それを上手いこと利用してじゃないけど、照れ隠しで今日も後輩をちょっと経ってから笑かそう」という気持ちでやり続けたことで、“カー”は今では定番ギャグになったのだった。

このエピソードに感銘を受けたたけるは、「それって漫才もそうじゃないですか。我々も型があるから」としみじみ。東京ホテイソンは、たけるの「い～や、○○○！」というツッコミがお馴染みだが、本人いわく「これを辞めようかみたいな時期もあった」そうだ。「でもやっぱね、代名詞、川畑さんだったら“カー”だし。それを辞めちゃダメだなって。新喜劇が真髄ですね」と、たけるは“やり続ける重要性”を教えてくれた川畑に感謝した。

なお、川畑と東京ホテイソンの真剣トークは、海原やすよ ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）1月22日放送回で繰り広げられた。

【TVer】服がダサくてイジられるのが定番!? 帽子を被った川畑泰史に東京ホテイソンがド直球ディスり!?「サモアヤンキー」