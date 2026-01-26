1月23日に放送され大きな騒動に発展した『探偵！ナイトスクープ』（ABC・テレビ朝日系）の“ヤングケアラー”回。SNSで依頼者の家族に批判が集まり、ABCテレビが異例の声明を出す事態に。そんななか、ネットでは同番組の”ある演出”が物議を醸していて――。

同番組は、視聴者から寄られれる素朴な疑問や依頼を出演者である“探偵”たちが調査・解決する人気バラエティだ。問題視された『6人兄妹の長男を代わって』という企画の依頼人は、幼いきょうだいの世話を一手に引き受ける6人兄弟の長男である小学6年生（12）。両親は共働きで、母親は社長、父親はその手伝いをしており、家事は父親と長男が担当。親が仕事の際は、長男が下の子たちのおむつ替えや食事の準備までこなしているという。

小学生の長男の依頼内容は「同級生は自由に遊んでいてうらやましい」「正直、長男やるの疲れました。1日だけでもいいので次男になりたい」という切実なメッセージ。依頼を受け、“探偵”の霜降り明星・せいや（33）が長男に代わって“1日長男”を務めるため自宅を訪れたのだ。VTRでは、せいやが手際よく家事や育児をこなし、少年を「今日ラクなんは、〇〇（長男の名前）だけにしよう」と労わった。さらに、番組のサプライズで念願のバスケットゴールをプレゼント。少年は子供らしい笑顔を見せていた。

夕方に両親が帰宅し、迎えたお別れの時間。せいやは両親に「すごい大変やと思うんですよ、6人育てるって」と声をかけつつも、最後は長男を抱きしめながら「お前は小学生や、まだ！」「まだ大人になるなよ」と思いを伝えていた。感動的なエピソードとして終わるはずだったのだが……。

「VTRの”締め”の演出が引っかかった」と話すのはテレビ局関係者だ。

「せいやさんとスタッフが依頼者の自宅から撤収する場面。自宅内のマイクがまだオフになっていないという設定で、母親が“〇〇（長男の名前）、米炊いて！7合！”という声が響き渡ってコーナーが終わったのです。

制作側としては、せいやさんが去ると、長男は再び普段の生活に戻っていく戻っていく……というメッセージだったのでしょう。ただ、せいやさんの『まだ大人になるなよ』という温かい言葉の直後、“米炊いて”というあまりにも対照的な母親の5文字をあえてクローズアップしたことで、番組側の予想を遥かに超える反発を招いてしまったようです」（前出・テレビ局関係者）

X上でもこの演出に賛否の声が上がっている。

《テレビ局が意図的に面白くするために、これでVTRを締めたから余計炎上したのでは？》

《今回の探偵ナイトスクープではVTRの最後にドアを閉めるせいやの後に室内から聞こえる「米炊いてー!!︎7合!!」とヒドい母親像をサブリミナル効果的に演出しているのは制作スタッフです。更に言うと編集スタッフです。》

《「米炊いて！7合！」をどういう意図で入れたかよなぁ…》

放送後、SNSでは「ヤングケアラー」「育児放棄」といった言葉が飛び交い、特定された両親のアカウントや会社に批判が殺到。児童相談所に通報するユーザーまで現れるなど、過剰なバッシングが問題となっている。

冒頭にある通り、番組側は声明を発表し《ヤングケアラーは重要な社会的課題として強く認識しております。一方、家族の事情や日常のあり方は多様であると考えています》と言及。出演家族への強い批判や誹謗中傷を止めるよう呼びかけている――。