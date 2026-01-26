この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元教師が解説、内申点を上げる唯一の方法とは？「テストの点数を上げることが一番簡単」である理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「【保護者必見】内申点の残酷な真実〜内申点を上げる唯一の方法を元教師が教えます〜」と題した動画を公開。元教師のすぎやま氏が、多くの生徒や保護者が誤解している内申点の仕組みと、その上げ方について解説した。



すぎやま氏はまず、内申点について「簡単に言うと成績のことです」と断言する。一部で噂されるような、先生の主観で決まる謎の点数ではなく、あくまで9教科の成績評価の合計点であると定義した。



その上で、内申点を上げる最もシンプルかつ効果的な方法は「テストの点数を上げること」だと語る。授業態度といった「関心・意欲・態度」の評価は、先生の主観が入り込む余地があり、生徒自身が完全にコントロールするのは難しい。一方で、テストの点数は自分の努力が直接反映されるため、最もコントロールしやすい要素であるとすぎやま氏は説明する。



また、動画の後半では「部活を辞めたら内申点が下がる」「生徒会をやったら内申点が上がる」といったよくある噂についても言及。すぎやま氏は「あれはほとんどは嘘です」と一蹴する。現在の成績評価は、複数の教員によるチェック機能が働いており、一人の教師の独断や偏見で成績が不当に操作されることはないと解説。生徒や保護者がすべきことは、コントロールできない噂に惑わされるのではなく、テスト勉強や提出物など、自分でコントロールできることに労力を集中させることだと強調した。



最後にすぎやま氏は、長い人生において内申点そのものよりも「勉強って楽しいな」「こうしたら身につけられるな」という学びに対する姿勢や方法論を身につけることの方が重要であると述べ、目先の点数にとらわれない本質的な学びの価値を説いた。



