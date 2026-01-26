¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È°ìÂÎ·¿ANA¥«ー¥É¤Ë¡ÖiD¡×¡¢¡Ö³ÚÅ·Edy¡×µ¡Ç½¤òÇÑ»ß¡¡4·îÈ¯¹ÔÊ¬¤«¤é
¡¡»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Ï¡¢4·î°Ê¹ß¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È°ìÂÎ·¿¤ÎANA¥«ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¡ÖiD¡×¡¢¡Ö³ÚÅ·Edy¡×µ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç°ÆÆâ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖANA VISA¥×¥é¥Á¥Ê ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥É¡×¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡¡¿·µ¬Æþ²ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥«ー¥É¹¹¿·¡¢Ê¶¼º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëºÆÈ¯¹ÔÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Äó¶¡½ªÎ»¸å¤ÏÎ¾µ¡Ç½¤¬ÈóÅëºÜ¤Î¥«ー¥É¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥«ー¥É°ìÂÎ·¿¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤¬¡¢iD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿Apple Pay¤äGoogle Pay¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ú¤Â³¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö³ÚÅ·Edy¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥«ー¥É¤Ë¥Á¥ãー¥¸¤µ¤ì¤¿»Ä¹â¤ò¿·¤·¤¤¥«ー¥É¤Ø°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»Ä¹â¤ò»È¤¤ÀÚ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£»Ä¹â¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¼§µ¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¤äIC¥Á¥Ã¥×ÉôÊ¬¤òºÛÃÇ¤·¤ÆÇË´þ¤¹¤ë¤è¤¦°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¥«ー¥É¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤ä¡ÖMastercard¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¥Þー¥¯¤¬¤¢¤ë¥«ー¥É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÐ±þ²ÃÌÁÅ¹¤Î¥êー¥Àー¤Ë¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬´°Î»¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡ÅëºÜ¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÂÐ¾Ý¥«ー¥É¤Ï¡¢¡ÖANA VISA¥×¥é¥Á¥Ê ¥¹ー¥Ñー¥Õ¥é¥¤¥äー¥º ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥É¡×¡¢¡ÖANA ¥¹ー¥Ñー¥Õ¥é¥¤¥äー¥º ¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¡ÊVISA¡¦Master¡Ë¡×¡¢¡ÖANA ¥¹ー¥Ñー¥Õ¥é¥¤¥äー¥º¥«ー¥É¡ÊVISA¡¦Master¡Ë¡×¡£
¡¡¡ÖANA VISA¥×¥é¥Á¥Ê ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥É¡×¡¢¡ÖANA ¥ï¥¤¥É¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¡ÊVISA¡¦Master¡Ë¡×¡¢¡ÖANA ¥ï¥¤¥É¥«ー¥É¡ÊVISA¡¦Master¡Ë¡×¡¢¡ÖANA¥«ー¥É¡Ê°ìÈÌ¡Ë¡ÊVISA¡¦Master¡Ë¡×¡¢¡ÖANA¥«ー¥É¡Ê³ØÀ¸ÍÑ¡Ë¡ÊVISA¡¦Master¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£