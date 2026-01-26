¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Î¡©¡×»º¸å¤ÎºÊ¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ëー¥º¤ÎÀµÂÎ
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥¥¿～¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£ー¥Ö¥ëー¥º.¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£12¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À½õ»º»Õ¤ÎHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î12²óÌÜ¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ëー¥ºÂÎ¸³¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ëー¥º¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£12²óÌÜ¤Î½Ð»º¤Ç¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶Ã¤¤ò¡Ö12²óÌÜ¤ä¤·¡ªÍè¤ë¤ó¤«¤¤12²óÌÜ¤â¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î´¶¾ð¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£»º¸å2½µ´Ö¤Û¤É¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»º¸å3½µÌÜ¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é´¶¾ð¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ëー¥ºÃæ¤Î½÷À¤¬¤¤¤«¤Ë¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤«¤ò¡¢É×¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÎã¤Ëµó¤²¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¿·À¸»ù´ü¤¬¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢É×¤¬¡Ö¿·À¸»ù´ü½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤ª¤à¤ÄS¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢HISAKO¤µ¤ó¤¬¡ÖÉ³¤É¤³¤ä¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤Ë¸À¤¦¤Í¤ó¡ªËÍ¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¡©¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÉé¤Î´¶¾ð¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ëµ¯¤³¤ëÀ¸Íý¸½¾Ý¤À¡£¡Ö»º¸å¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ãÊÑ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤ÏÂÇ¤Á¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»º¸å¤Î½÷À¤Î¿´¿È¤¬¤¤¤«¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ëÉÔÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤«¤ò¶¯Ä´¡£ÆÃ¤Ë½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¤ò·Ð¸³¤¹¤ë½é»ºÉØ¤Ï¡¢°é»ù¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ëー¥º¤¬¸Ä¿Í¤ÎÀ³Ê¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë°ì²áÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢É×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼þ°Ï¤¬¤¤¤«¤Ë¥Þ¥Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î»º¸å¤¦¤Ä¤ä»º¸å¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤òËÉ¤°¸°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢HISAKO¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ÎÁÊ¤¨¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
