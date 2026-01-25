リンクス（東京都港区）が、既婚女性を対象とした「夫との離婚」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】え、エグっ…！ コチラが既婚女性の「夫との離婚を考えた」生々しい本音 リアルな図解です！！（5枚）

今は離婚を考えていなくても…「最近までずっと思っていた」

調査は2025年5月2日、全国の20〜59歳の既婚女性を対象に、インターネットリサーチで実施。3000人から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「現在、夫と離婚したいか」を聞いたところ、20.8％（624人）が「はい（夫と離婚したい）」、79.2％（2376人）が「いいえ（夫と離婚したくない）」と答えました。

続いて、「夫と離婚したくない」と答えた人に対し、「これまでに、夫と離婚したいと思ったことはありますか？」と質問したところ、「一度も思ったことがない」が49.2％と半数を割っています。一方で、「何度か思ったことはある」が35.8％、「一度だけ思ったことがある」が10.77％、「最近までずっと思っていた」が4.2％で、合計すると半数以上の人が「一度は離婚を考えたことがある」という結果となりました。

子どもの有無別では、「（離婚したいと）一度も思ったことがない」と答えたのは、「子どもはいない」820人のうち、55.49％（455人）と半数を超えました。一方の「子どもがいる」人では、1556人のうち45.89％（714人）と、半数を割っています。

逆に、「最近までずっとそう（離婚したいと）思っていた」と答えたのは、「子どもがいない」人は5.61％、「子どもがいる」人は3.47％でした。「子どもがいない」人の方がやや多い結果となり、同社は「自由さと孤独が交錯する傾向も」と分析しています。

続いて、「夫とは、なぜ結婚しましたか？」を質問すると、「ずっと一緒にいたいと思ったから」が51.7％と最も多い結果に。次いで「これ以上の人はいないと思ったから」（25.5％）、「愛しているから」（22.1％）の順となりました。その一方で、「年齢的にそろそろ結婚を考えていたから」「なんとなく結婚した」「子どもができたから」という理由を選んだ人は合わせて3割に上ります。

年代別では、30代に「早く結婚したかったから」「早く両親を安心させたかったから」「年齢的にそろそろ結婚を考えていたから」という理由が目立ったとのことです。同社は「“相手ありき“というより“タイミングありき“で結婚を選んだ人も少なくありません」とコメントを寄せています。

既婚女性の皆さん、パートナーを選んだのは「愛しているから」ですか？ それとも……？