“シエンタより大きい”3列ミニバンが再登場

トヨタ南アフリカ法人は、スズキ「エルティガ」をベースとしたOEMモデルであるコンパクトミニバン「ルミオン」の2025年型モデルを公開しました。

外観のリフレッシュや安全装備の強化が行われ、再登場を喜ぶ声が広がっています。

【画像】超カッコいい！ トヨタ“新型コンパクトミニバン”「ルミオン」を画像で見る！（60枚）

ルミオンは南アフリカやインド市場を中心に展開されている3列7人乗りのコンパクトミニバンで、実用性を重視したパッケージが特徴のモデルです。ベースとなるのはスズキの「エルティガ」で、トヨタがOEM供給を受けるかたちで販売されています。

日本で「ルミオン」といえば、2007年から2015年まで販売されていた「カローラ ルミオン」を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、今回の海外版ルミオンはまったくの別物。車格や性格も異なる、ファミリー向けのミニバンとして位置づけられています。

現行ルミオンのボディサイズは、全長4420mm×全幅1735mm×全高1690mm、ホイールベース2740mm。トヨタ「シエンタ」よりひと回り大きく、3列目までしっかりとした居住性を確保しています。

2025年11月下旬に発表された2025年型モデルでは、リアバンパーとコンビネーションランプのデザインを刷新。さらに、ルーフエンドスポイラーとサイドスポイラーが全グレード標準装備となり、先行して採用されていたブラックメッシュグリルと合わせて、より精悍な印象へと進化しました。

インテリアでは利便性の向上が図られ、ミドルグレード「SX」に2列目用USB Type-Cポートを追加。最上級グレード「TX」では、2列目・3列目の両方に充電用ソケットを装備し、後席乗員の快適性も高められています。

パワートレインは1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジン（K15B型）を搭載し、最高出力104馬力・最大トルク138Nmを発揮。トランスミッションは5速MTまたは4速ATが選択可能で、燃費は約16.12km／L、MT車の最高速度は175km／hと公表されています。

安全面でも改良が施され、サイド＆カーテンエアバッグを全車標準装備。さらに、3列目のヘッドレストは従来の2個から3個へと増設され、2列目中央席のシートベルトも3点式へと変更されるなど、ファミリーカーとしての安心感が高められました。

価格は南アフリカ市場で30万7900ランド（約270万円）から40万3600ランド（約360万円）。装備内容を考えると、実用性と価格のバランスを重視したモデルといえそうです。

※ ※ ※

この2025年型ルミオンに対し、SNSではさまざまな反響が寄せられています。

とくに多いのが、「サイズ感がちょうどいい」「家族で使うには良さそう」といった実用性を評価する声です。また、「デザインが良くなった気がする」といった外観に関するコメントも目立ちました。

さらに、「やっぱりMT車あるんだ」「このクラスでMTが選べるのはいいな」といったトランスミッションに注目する声もあり、走りにこだわる層からの関心も集めています。

価格面についても、「ファミリーカーとして手頃」「この装備でこの価格はいいかも」といった評価が見られ、総合的なコストパフォーマンスの高さが支持されているようです。

シエンタより大きい3列ミニバンとして独自のポジションを築く新型ルミオン。南アフリカ市場での反響の大きさからも、その実用性とバランスの良さが伝わってきます。