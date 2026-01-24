TBS日比麻音子アナ、グループLINEで結婚報告も“唯一返事がなかった芸人”明かす
TBSの日比麻音子アナ（32歳）が、1月24日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。番組のグループLINEで結婚を報告したが、お笑いトリオ・パンサーの向井慧だけ返事がなかったと語った。
1月6日に、自身が出演するラジオ番組で結婚を発表した新婚の日比アナが、この日の「王様のブランチ」に出演。番組メンバーから「日比ちゃん、結婚おめでとうございます！」と祝福され、「ありがとうございます。恐縮で…すいません、ありがとうございます。いやいやいや」と恐縮する。
オリエンタルラジオ・藤森慎吾から「どうですか？ 発表してからここまでの生活は」と聞かれると、日比アナは「もう何よりも皆さんから温かいお祝いの言葉をいただけたのが、本当に嬉しかったです。ありがとうございます」とコメント。
すると、独身の向井は「まあ、ちょっと、オレは認めてないけどね」と話し、スタジオから「なんでよ！」「どういうことよ！」「好きだったってこと？ そうなると」との声が飛ぶ。向井は「ご連絡をたぶんね、（世に）出る前にグループLINEに、皆さん（返事で）おめでとうございますって。オレは送らなかった（笑）。奥歯を噛みしめながら」と話し、再び「なんでよ！」「最低だよ！」「ひどいですよね！」とツッコまれ、日比アナも「唯一の気がかりがやっぱり向井さんから何も言われなかった…」とポツリ。
向井は「ここでお祝いを、と思って」と話し、藤森は「慧だけ返信してないんだ…」と語った。
