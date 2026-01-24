今日24日、福井地方気象台は、「顕著な大雪に関する福井県気象情報」を発表しました。

大規模な交通障害の発生するおそれ

今日24日12時30分、福井地方気象台は「顕著な大雪に関する福井県気象情報」を発表しました。



大野市九頭竜では、24日12時までの6時間に37センチの顕著な降雪を観測しました。また、福井県の観測によると、大野市下山では24日12時までの6時間に35センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は明日25日朝にかけて続く見込みです。大野市、勝山市では、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっています。

「顕著な大雪に関する気象情報」とは

「顕著な大雪に関する気象情報」とは、短時間に顕著な降雪が観測され、重大な災害の発生する可能性が高まり、今後も強い雪が降り続くと見込まれる場合に、「短時間の大雪に対して一層の警戒を呼びかける情報」として気象台が発表するものです。



令和元年12月から山形県、福島県(会津地方)、新潟県、富山県、石川県、福井県で運用が開始され、令和3年12月からは滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県でも運用が開始されました。



今シーズンは、1月21日に石川県で、22日に滋賀県で「顕著な大雪に関する気象情報」が発表されています。