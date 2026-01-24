超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #12』が1月23日に配信。利他の心で課題解決に挑む明大生が高く評価された。

【映像】明治大学法学部に通う菊川大輪さんのプレゼン

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

明治大学法学部に通う菊川大輪（きくかわ・たいりん）さんは「コミュニケーションを通じて相手と信頼構築するスピード感」に自信があるとアピール。コミュニケーション能力は、テーマパークでのアルバイト経験、フットサルサークルの副代表としてメンバーをまとめた経験、副ゼミ長として臨んだニューヨークでの国連研修などの経験によって培われたという。さらに菊川さんは利他の心を大事にしており、利他が生む好循環のサイクルを徹底することで内外問わず信頼されるリーダーになりたいと語った。



「利他というキーワードに行き着いた理由は何ですか？」

田村知子（日本航空株式会社 業務企画職 人事部採用グループ アシスタントマネジャー）：菊川さんの一番の挑戦は？

菊川：フットサルサークルの副代表として大学の学祭に出た際に、出店の揚げ餃子を売るために餃子ができるタイミングに合わせてカウントダウンしたことで周囲を巻き込んだ大合唱が起き、コロナ以降最高売り上げを達成したことです。

金子祐貴（株式会社青山財産ネットワークス 人事部 人事企画課 課長）：「利他」というキーワードに行き着いた理由は何ですか？

菊川：私は幼少期から人を笑わせることが好きでお笑い芸人になろうと考えていました。ですが、人を助けたり感動させたりする魅力も知りました。誰かを助けることでチームのレベルも上がり、自分がつまずいた時に周りの人が手を差し伸べてくれるチームになる。このように私は利他という言葉を捉えております。

「8点」をつけた企業が語る「10点にならなかった理由」とは？

企業の採点は、下は4点が2社、上は8点が3社とばらけた。

「8点」をつけた日本航空株式会社（業務企画職）は、「質疑を通してしっかりコミュニケーションがとれている。加えて、貪欲に新しいことをされる方かと思いました」と評価。

「8点」をつけた株式会社JTBは「コミュニケーション能力も高くて素晴らしい。事前の資料で見た『人と関わりながら人に対してポジティブな働き方をしたい』という話もあり、一緒に働きたいなと思いました」とコメント。

「8点」をつけた青山財産ネットワークスは「利他心の重要性について素晴らしい視点だと思います。10点にならなかったのは、やはりお客様には様々なタイプの方もいらっしゃる中で、もう少し弱みとかも見せていただけると『この人の言うことであれば信頼できるのでは』となることもあります」とアドバイスを送った。

「4点」をつけたZenken株式会社は「もし『信頼関係を早く築ける』と思っていらっしゃるのであればちょっと違います。僕には『利他心と言っている自分が好き』と見えてしまったので、今日の時間では点数は高くなかった」と説明した。